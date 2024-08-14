Нужно ли будет возвращать грант на обучение, если студент решит уйти из университета: разъяснение МОН

Студентам не нужно будет возвращать гранты на образование, если они будут переводиться в другой университет или решат завершить обучение. На этом заметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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По словам чиновника, в случае изменения учебного заведения деньги переходят по нему в случае избрания той же специальности. Об этом Винницкий рассказал в интервью Укринформу.

"В таком случае средства, предназначенные для этого человека на обучение в течение 4 лет, не выплачивают. Но на тот период, когда лицо учится, есть грантовые средства, и это безвозвратные средства", – сказал замминистра образования.

"Грант остается. Даже больше, если студент по каким-то причинам, например из-за смены места жительства, решит перейти из одного университета в другой, то и грантовые средства переходят за ним, если он выбирает ту же специальность", – добавил он.

По словам Винницкого, нелогично было бы вынуждать возвращать грантовые средства студентов, в то время когда нет такого обязательства для бюджетного обучения.

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