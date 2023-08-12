Нужно ли ВНО во время войны: мнения разделились почти поровну

За отмену от проведения ВНО/НМТ во время войны выразили поддержку 39% граждан Украины, тогда как 35% не согласны с этой идеей. Такие данные представлены в исследовании под названием "Между качеством и безопасностью: школьное образование и вступительные экзамены в условиях войны".

Результаты опроса обнародовала аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Полина Бондаренко в Укринформе. Также 55% населения убеждены в том, что ВНО/НМТ может способствовать снижению уровня коррупции, в то время как 24% опрошенных не разделяют этот взгляд.

"39% поддерживают отмену ВНО/НМТ во время войны, 35% против отмены. Мы видим тенденцию по сравнению с 2021 годом, что снизилась доля лиц, поддерживающих отмену, а также тех, кто против. Это произошло за счет тех, кто не определился", – сказала Бондаренко.

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Несмотря на то, что большинство населения поддерживает отмену ВНО/НМТ во время войны, 64% опрошенных также все еще считают, что ЗНО/НМТ является необходимым условием для обеспечения равных возможностей при поступлении в университеты.

Проводили опрос в период с 3 по 17 июля 2023 года, Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. В ходе опроса, с помощью метода face-to-face, были опрошены 2011 респондентов в возрасте от 18 лет, проживавших на территориях, находящихся под контролем Украины.

В выборку не были включены лица, находившиеся в институциональных условиях, таких как больницы, тюрьмы или находящиеся на военной службе, ограничивающей их возможность участвовать в опросе обычным образом.

Напомним, что с 1 сентября в Украине будут действовать три формата обучения: онлайн, очное и смешанная форма. По какому формату учиться, власть каждой области будет определять сама. По его словам, сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей. Однако этого все равно недостаточно.

Также Министерство образования и науки рекомендует начать учебный год с 1 сентября 2023 года и максимально перейти на проведение занятий в аудиториях. Поскольку переход на дистанционную форму обучения повлек за собой неоспоримое снижение качества образования из-за ряда недостатков, в частности: отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями, большой объем домашних задач, проблемы со связью, недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой, ограничен объем общения соискателей образования и отсутствие возможности получить практический опыт.

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