Обнародованы результаты ВНО по семи предметам
Випускникм, которые проходили внешнее независимое оценивание, получили результаты тестирования еще по семи предметам.
Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Участники могут пересмотреть свои баллы на информационных страницах, а также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам.
24 июля участники ВНО получили результаты по следующим предметам:
украинский язык и литература;
история Украины;
биология;
английский язык;
немецкий язык;
французский язык;
испанский язык.
В центре отметили: в случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме в учреждение.
Апелляционные заявления подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов ВНО по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.
Ознакомиться с таблицами перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицами соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) можно в разделе "ВНО-202 ", выбрав соответствующий предмет.
Напомним, первые результаты внешнего оценивания 2020 ученики получили по математике и физике.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля, в Украине началась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Также сегодня стартовала регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузах.