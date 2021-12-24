Обокрал тяжелобольную мать, чтобы "охотиться" на детей: шокирующие факты о задержанном во Львове педофиле

Во Львове 21 декабря задержали мужчину, который переоделся женщиной и прокрался в одну из школ. В туалете он пытался убедить второклассницу раздеться.

Педофила задержали. Оказалось, что мужчина сбежал из-под залога, а арестовали его за похожее преступление в Киеве. OBOZREVATEL узнал шокирующиее подробности о 50-летнем Дмитрии Бубыре, который оказался неоднократо судимым растлителем и насильником детей.

Много лет "ловил" детей". 50-летний Дмитрий Бубырь неоднократно судимый преступник. Впервые попал в поле зрения правоохранительных органов еще в середине 90-х: правда, за кражи. Но, по информации источников OBOZREVATEL, Бубырь много лет "отлавливал" детей": развращал и насиловал. Жертвами педофила были девочки от 6 до 11 лет, орудовал он в Киеве.

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Первая судимость за педофилию. В августе 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Бубыря к шести годам лишения свободы, но отсидел он меньше. После освобождения педофил сразу взялся за старое.

Приговорили к 12 годам, отсидел меньше двух. В декабре 2019 года уже Голосеевский районный суд приговорил Бубыря, на этот раз к 12 годам тюрьмы. Но его отпустили на свободу уже в начале сентября 2021 года. Через несколько дней он снова начал нападать на девочек.

Снова поймали – но отпустили под залог. В сентябре 2021 года Дмитрия Бубыря задержали на железнодорожном вокзале Киева. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 181 тыс. грн залога. В СИЗО педофил просидел около месяца – деньги за него внесла мать.

Обокрал тяжелобольную мать и сбежал. После освобождения Бубырь уехал в Харьков и перестал являться к следователю. Объяснил, что якобы ухаживает за матерью. Затем вообще выключил телефон – и его объявили в розыск. Оказалось, он действительно был у нее. Но вместо ухаживать, обворовал и сбежал во Львов снова "охотиться" на маленьких девочек. Женщина вскоре умерла. Оперативники надеялись, что педофил появится на похоронах матери, но тщетно – он не пришел.

Больше подробностей читайте в расследовании OBOZREVATEL "Рецидивист 13 лет "охотился" на детей в Киеве, но суд выпустил под залог – и он сбежал: детали ЧП".

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