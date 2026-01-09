'Обращайтесь по имени и через 'пожалуйста'. Репетитор пожаловалась на 'невежливого' ученика, но ее раскритиковали

Репетитор английского языка Наталья Король пожаловалась на невежливого ученика. В частности, педагог сделала ему замечание, что к ней нужно обращаться по имени и говорить "пожалуйста".

В заметке в Threads она написала, что если есть время на бесплатные занятия, развитие бизнеса и наставничество, то у учеников оно точно должно быть для того, чтобы писать ей вежливо. Кроме того, как утверждает учительница, чем богаче и интеллигентнее люди, тем вежливее они пишут и имеют больше времени на проявление уважения к другим.

"Если у меня есть время проводить бесплатные уроки, проверять бесплатные домашние задания, развивать бизнес, вести платные группы и индивидуальное наставничество, то у вас точно есть время написать мне сообщение с моим именем и вежливыми словами. Из пятнадцатилетнего опыта преподавания английского могу утверждать: чем богаче и интеллигентнее человек, тем вежливее он пишет и тем больше времени имеет на проявление уважения к другим", – написала Король.

Однако педагога не поддержали, а раскритиковали. В частности, украинцы подчеркнули, что учительница проявила агрессию к ученику своим ответом. Кроме того, они отмечали, что если бы получили подобное сообщение, то не пошли бы к ней даже на бесплатное занятие. Пользователей соцсети задела приказная форма, в которой репетитор отвечала собеседнику. Многие указали, что ее тон разговора напомнил учителей из СССР.

"Коллега, я сама преподаю уже 10 лет и, конечно же, хочется, чтобы ученики относились к учителю с уважением. Но не забывайте, что наши ученики – обычные люди, которые могут быть задолбаны жизнью и не обязаны выписывать нам поэмы. А в данном сообщении я вообще не вижу неуважения от ученика. Написано коротко и по существу".

"Я бы к вам после такого сообщения даже бы на бесплатные уроки не пошла. Вы пишете об отсутствии культуры общения у женщины. Хотя и сами такой культурой не наделены. Где ваши "пожалуйста", в обращениях? Писать в повелительной форме – вообще жесть".

"То есть эта приказная форма, которой вы обращается к к собеседнику, – это проявление вежливости и интеллигентности? Таки 15 лет преподавания даром не прошли".

"Вы немножечко ошиблись веком. Что-то вы не очень вежливо ответили той даме, а как же культура? И пассивная агрессия и высокомерие гораздо хуже, чем отсутствие культуры".

