Образование актуально: в УКУ обсудили, как стимулировать возвращение украинских детей из-за границы

17 июня в Центре Шептицкого Украинского католического университета (УКУ) состоялся разговор на тему "Code & Create: образование ко времени". Она объединила около сотни учителей и директоров школ: речь шла о сфере ИТ

Об этом сообщило издание Espreso. Участники разговора отметили, что высокая конкуренция между специалистами на рынке труда побуждает знакомить детей с технологиями еще в школах.

В то же время, на процесс обучения негативно влияют тревоги, отключение электроэнергии и другие факторы, обусловленные войной.

"Трудности делают всех нас, участников образовательного процесса, еще более устойчивыми и изобретательными. Лучшие эксперты в кризисе - это те, кто даже без света, в хранилищах обучает детей, делает свое дело качественно, - отметила кандидат физико-математических наук, руководительница бакалаврской программы" Компьютерные науки факультета прикладных наук УКУ Татьяна Захарченко.

По ее словам, своевременно для каждого уметь реагировать на ежедневные вызовы эпохи искусственного интеллекта. Педагогов следует обучать работе с ИИ, чтобы они передавали знания учащимся, учили детей критически мыслить и использовать искусственный интеллект с пользой.

Качественное образование в украинских школах будет способствовать возвращению украинских детей из-за границы, - считает основатель ОО Всеукраинский демократический форум Николай Княжицкий. "Демографический кризис останется проблемой для Украины и после нашей Победы. Поэтому очень важно уже сейчас развивать образование в регионах, где возможно, а затем распространить опыт по всей стране. Инновационное образование следует начинать с поддержки учителей и уровня их знаний и навыков. Молодые нужно дать мотивацию к обучению в Украине, заинтересовать", – подчеркнул он во время дискуссии с педагогами Львова.

Собравшимся презентовали благотворительный образовательный проект Leave no one behind partnership, реализующий ОО "Всеукраинский демократический форум" в сотрудничестве с Украинским католическим университетом при поддержке Тайваня. Учителей информатики приглашают на несколько месяцев обучения по программированию. Каждая школа за участие в проекте получит комплект современного оборудования для кабинета информатики.

Заявки от учителей информатики принимаются с 17 июня по 1 июля по форме. Участие для учителей бесплатно.

"Мы рассказали о проекте "Никого не оставляя в стороне". Реализуем эту масштабную идею при поддержке Тайваня. Это мощная инвестиция в украинское образование. Ведь наличие техники стимулирует развитие школы и детей. Сначала состоится обучение учителей информатики по специально разработанной для них учебной программе в УКУ .Все участники, которые успешно закончат курс, получат комплекты техники для компьютерных классов своих школ: ноутбуки, проекторы, наборы для робототехники", - рассказала председатель правления ОО "Всеукраинский демократический форум" Ярина Ясиневич.

"Классная работа по робототехнике требует от учителя понимания электрических явлений, механики, а также умения программировать", - рассказал преподаватель УКУ Олег Фаренюк. Так что учителей будут обучать программировать простые роботизированные устройства, подвижные платформы. А также преподаватели УКУ поделятся с учителями школ методическими материалами, лекциями, презентациями, которые можно использовать на уроках информатики с учениками. Школы, учителя которых завершили обучение, получат оборудование для компьютерных классов.

"Хороший оборудованный кабинет – это об равных возможностях. Каждый имеет возможность видеть, как развиваются технологии, пробовать все это на практике. Наша цель – максимально заинтересовать учащихся в изучении STEM-предметов. И поэтому мы заинтересованы в участии в проекте. У нас есть команда – двое классных и молодых учителей информатики. Они умеют мотивировать детей к учебе, но им не хватает качественного образовательного пространства, которое могло бы еще больше заинтересовать учащихся изучать больше информатику и другие дисциплины", – Владимир Перерва, средней общеобразовательной школы №62 г. Львова.

"Качественное образование станет стимулом для возвращения украинцев. Поэтому наша цель – учить детей качественно и творить современное образование, ради которого наши дети вернутся", – подытожил дискуссию Николай Княжицкий и пригласил учителей приобщаться к инновационным проектам при поддержке международных партнеров.