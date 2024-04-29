Образовательный эксперт Сергей Дятленко озвучил два варианта, которые спасут малые сельские школы от закрытия: перемены почувствуют только директор и несколько педагогов

Образовательный эксперт Сергей Дятленко назвал два варианта, благодаря которым удастся спасти малые сельские школы от закрытия. В первом случае можно перепрофилировать заведение в начальную школу, при этом не будет гимназического уровня.

В противном случае малую сельскую школу можно превратить в филиал другого учебного заведения. В таких ситуациях изменения будут касаться только директора и отдельных педагогов. Об этом Дятленко рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Прямо здесь подскажу, как уберечь малые школы или вообще ничего не менять для соискателей образования и их родителей. Вариант первый – это перепрофилировать заведение в начальную школу, при этом гимназического уровня не будет. И вариант второй – превратить заведение в филиал другой школы. При таком варианте изменения будут касаться только директора и отдельных педагогов", – сказал специалист.

Он добавил, что качественное образование может существовать в маленькой школе, и их [школы] нужно беречь, как и педагогические коллективы в них. По его словам, результаты, получаемые в таких учебных заведениях, – это заслуга педагогов.

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Дятленко отметил, что несмотря на это, во многих образовательных учреждениях с маленькой наполняемостью учеников качество обучения на недостаточном уровне. Так что в таких случаях нужно определяться, что именно нужно – школа или образование.

Интервью с Сергеем Дятленко читайте в среду, 1 мая, на OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине сельские школы почти на пять лет отстают от школ в городах.

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