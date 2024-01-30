Образовательный омбудсмен Горбачев объяснил обязанности полицейского безопасности в школе

Защитник прав в сфере образования Сергей Горбачев рассказал, какие обязанности имеют полицейские в учебных заведениях. В частности, офицеры службы образовательной безопасности должны предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, организовать пропускной режим, взаимодействовать со школьниками и учителями, общаться с экстренными службами, безотлагательно реагировать на правонарушения и при необходимости вызывать полицию.

Об этом Горбачев написал в Facebook. По его словам, проект вводится в 402 учебных заведениях. В первую очередь это касается регионов, граничащих с Россией, Белоруссией и прифронтовых территорий.

Во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлодетекторы. Благодаря этому можно будет обнаруживать опасные предметы, в случае, если их кто-то решит принести в учебное заведение.

"Также офицер СОБ взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса и сможет выступать с инициативой по усилению безопасности в учебном заведении. При этом один из важнейших моментов в его работе – это общение с детьми и проведение мероприятий по предотвращению правонарушений", – говорится в сообщении.

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Более 70% учителей и родителей школьников из 300 тысяч опрашиваемых положительно оценили актуальность и целесообразность работы полицейского в учебных заведениях. У образовательного омбудсмена призвали руководителей школ сотрудничать с офицерами СОБ и предоставлять Паспорт безопасности. По словам Горбачева, одна из основных задач такого охранника сделать невозможным доступ на территорию посторонних лиц, пронесение оружия и взрывоопасных веществ, а также контроль пропускного режима.

Пропуск родителей в школу должен быть заранее упорядочен с целью предупреждения конфликтных ситуаций. Уполномоченный по правам в сфере образования призывал с пониманием отнестись к работе офицера СОБ и учитывать, что его обязанности – обеспечить безопасность детям в школе.

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