Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании

Ольга Липич
Моя Школа
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Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит 'тихую революцию' в образовании

В городе Морден на юге Лондона с 2019 года работает школа Liberty Woodland – одна из немногих в Англии, которая экспериментирует с расписанием и распорядком дня. Учеба там проходит 4 дня в неделю, но сами дни могут бить длиннее, чем в обычных школах.

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Об этом пишет The Guardian. Такой подход придумали на фоне опасений относительно психического здоровья детей и нехватки учителей. Многие ученики говорили, что чувствовали себя подавленными в бывших школах с их большими классами и строгими правилами.

Руководство заведения уверено, что сбалансированный подход к обучению – залог успеха для учеников, потому что у них есть больше времени для перезарядки и своих увлечений.

Уроки в Liberty Woodland проходят в юртоподобных палатках, размещенных на территории заведения. В них есть современные лаборатории, библиотеки, комнаты для отдыха, образовательные зоны на открытом воздухе. Весь интерьер выполнен в биофильном стиле.

Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании
Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании

Учебная неделя короче – в пятницу занятий нет, но дни могут бить длиннее. Вместо обычных 9:00 – 15:00, день начинается в 8:30 и заканчивается в 16:40. Однако учителям следует работать, помогая детям с любой выдающейся работой в режиме онлайн, а также продолжая планирование и выставление оценок.

Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании
Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании

В школе заявляют, что модель четырехдневной недели разработана для того, чтобы предоставить ученикам "больше возможностей для самостоятельного исследования и личностного развития". Такой подход не только помогает развивать независимость, но и способствует более сбалансированному и полноценному образовательному опыту, говорит руководство учебного заведения.

Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании
Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит "тихую революцию" в образовании

"Для детей это возможность исследовать свои увлечения. Мир кардинально изменился. Мне кажется, что школа не поспевает за этим. Нам нужно улучшить баланс между работой и личной жизнью", – сказала директор и основатель школы Лианна Барретт.

Как пишет The Guardian, петиция к правительству с призывом ввести четырехдневную неделю с тем же количеством учебных часов, распределенных на четыре, а не на пять дней, собрала более 40 тысяч подписей. В США уже более 2 тысяч школ в 26 штатах перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Представитель Департамента образования сказал: "Мы не собираемся сокращать количество времени, которое дети в Англии проводят в школе".

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