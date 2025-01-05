Обучение 4 дня в неделю и уроки в палатках: как английская школа проводит 'тихую революцию' в образовании

В городе Морден на юге Лондона с 2019 года работает школа Liberty Woodland – одна из немногих в Англии, которая экспериментирует с расписанием и распорядком дня. Учеба там проходит 4 дня в неделю, но сами дни могут бить длиннее, чем в обычных школах.

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Об этом пишет The Guardian. Такой подход придумали на фоне опасений относительно психического здоровья детей и нехватки учителей. Многие ученики говорили, что чувствовали себя подавленными в бывших школах с их большими классами и строгими правилами.

Руководство заведения уверено, что сбалансированный подход к обучению – залог успеха для учеников, потому что у них есть больше времени для перезарядки и своих увлечений.

Уроки в Liberty Woodland проходят в юртоподобных палатках, размещенных на территории заведения. В них есть современные лаборатории, библиотеки, комнаты для отдыха, образовательные зоны на открытом воздухе. Весь интерьер выполнен в биофильном стиле.

Учебная неделя короче – в пятницу занятий нет, но дни могут бить длиннее. Вместо обычных 9:00 – 15:00, день начинается в 8:30 и заканчивается в 16:40. Однако учителям следует работать, помогая детям с любой выдающейся работой в режиме онлайн, а также продолжая планирование и выставление оценок.

В школе заявляют, что модель четырехдневной недели разработана для того, чтобы предоставить ученикам "больше возможностей для самостоятельного исследования и личностного развития". Такой подход не только помогает развивать независимость, но и способствует более сбалансированному и полноценному образовательному опыту, говорит руководство учебного заведения.

"Для детей это возможность исследовать свои увлечения. Мир кардинально изменился. Мне кажется, что школа не поспевает за этим. Нам нужно улучшить баланс между работой и личной жизнью", – сказала директор и основатель школы Лианна Барретт.

Как пишет The Guardian, петиция к правительству с призывом ввести четырехдневную неделю с тем же количеством учебных часов, распределенных на четыре, а не на пять дней, собрала более 40 тысяч подписей. В США уже более 2 тысяч школ в 26 штатах перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Представитель Департамента образования сказал: "Мы не собираемся сокращать количество времени, которое дети в Англии проводят в школе".

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