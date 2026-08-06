Обзывала "дебилами" и "даунами": учительницу украинского языка в Житомирской области обвинили в унижении детей

Родители учеников Гранитненского лицея Малинской общины в Житомирской области обвинили учительницу украинского языка и литературы в систематических оскорблениях и унижениях детей во время уроков. В частности, она называла детей "дебилами", "даунами", "конченными".

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В учебном заведении провели служебное расследование, по результатам которого педагогу вынесли выговор, однако часть родителей считает такое наказание недостаточным. Об этом в интервью Суспільному рассказал отец одной из учениц Виталий Ковалинский. По его словам, учительница систематически унижает его детей и других школьников.

"Учительница украинского языка многое позволяла себе по отношению к детям — не только к моим, но и к другим. Оскорбляла их, всячески унижала. У моей старшей 13-летней дочери инвалидность. Из-за этого учительница унижала её на глазах у всего класса. То же самое делала и с другими детьми. Называла их инвалидами, дебилами. Она многое себе позволяла. И все это покрывала администрация лицея. А также другие учителя", – рассказал Ковалинский.

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Мужчина – внутренне перемещенное лицо, уроженец Курахово и бывший военнослужащий, самостоятельно воспитывает двоих детей. Он подчеркнул, что дочь каждый день рассказывала, что её оскорбляют, а зимой начала плакать из-за этого. Впоследствии выяснилось, что подобное происходит и с другими учениками. Сама же девочка подтвердила слова отца и отметила, что учительница обзывала её лгуньей и дурой, а также угрожала ударить.

"В начале сентября она ничего не говорила, а потом начала обзывать меня лгуньей, дурой. Бывало, она подходила, например, к какой-то однокласснице и говорила: "Отойду в конец класса, чтобы кого-нибудь не треснуть". Меня она выгоняла из класса. Однажды на уроке позвонила одному из своих учеников и сказала: "Еще раз будете бросать снежки в детей — я вас головой об землю ударю", — рассказала Ковалинская.

Ее брат также рассказал, что учительница обзывала его дебилом, чтобы унизить, и кричала на детей, доводив их до слез.

"Обзывала меня: "дебил", "даун", "конченный". А за что? Просто так. Чтобы унизить. Если мы неправильно решали какое-то задание, она могла нас обругать. Если мы тихо читали — тоже могла обругать. Во время диктанта мой одноклассник не успевал за ней писать, потому что она очень быстро диктовала. Она накричала на него и довела до слёз. Он плакал. Потом она прошла мимо всех детей и сняла их на видео. А когда я пришел и сел за парту, отдельно подошла и сфотографировала меня так незаметно, что звук камеры был слышен на полкласса", – сказал Ковалинский.

Мама пятиклассника Татьяна Черняк рассказала, что сначала ее сын молчал, а потом, когда другие ученики начали говорить, рассказал об оскорблениях со стороны учительницы. Мальчика унижали за то, что он тихо говорит, за что учительница называла его дебилом.

В марте 2026 года часть родителей учеников 5-го и 6-го классов подала в управление образования коллективное обращение с просьбой провести служебную проверку. После этого в лицее создали комиссию и начали служебное расследование. Учительница частично признала свою вину, извинилась перед родителями и учениками, а по результатам расследования ей вынесли выговор.

Начальник управления образования, молодежи, спорта и национально-патриотического воспитания исполнительного комитета Малинского городского совета Виталий Коробейник рассказал, что управление образования не соглашается с утверждением родителей о том, что оно отстаивает интересы только учителя. Сама же учительница отказалась комментировать ситуацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская учительница выиграла суд против лицея, который наказал её после жалобы матери школьника.

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