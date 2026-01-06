Очень вкусно с чаем или с молоком: как приготовить вкусное овсяное печенье для детей
Домашнее овсяное печенье значительно лучше магазинного. Используйте для такой выпечки качественную овсянку, чтобы десерт был не только вкусным, но и максимально полезным. Готовое печенье прекрасно сочетается с молклом или чаем.
Идея приготовления вкусного овсяного печенья для детей опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.
Ингредиенты:
- хлопья овсяные – 120 г
- мука – 80 г
- сливочное масло (очень мягкое) – 80 г
- яйцо – 1 шт.
- коричневый сахар – 40 г
- белый сахар – 30 г
- ванилин или ванильная паста – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В миску добавить все сухие ингредиенты, тщательно перемешать.
2. В отдельной емкости перемешать сливочное масло, яйцо и ванилин или ванильную пасту.
3. Полученную массу добавить к сухим ингредиентам.
4. Замешать тесто.
5. Сформировать небольшие шарики, немного расплющить и сформировать печенье.
6. Противень застелить пергаментом и выложить печенье.
7. Обратите внимание, что печенье увеличится в размере, поэтому оставляйте достаточно места между изделиями.
Выпекаем примерно 20 минут при 180 градусах
