Очень вкусно с чаем или с молоком: как приготовить вкусное овсяное печенье для детей

Домашнее овсяное печенье значительно лучше магазинного. Используйте для такой выпечки качественную овсянку, чтобы десерт был не только вкусным, но и максимально полезным. Готовое печенье прекрасно сочетается с молклом или чаем.

Видео дня

Идея приготовления вкусного овсяного печенья для детей опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.

Ингредиенты:

хлопья овсяные – 120 г

мука – 80 г

сливочное масло (очень мягкое) – 80 г

яйцо – 1 шт.

коричневый сахар – 40 г

белый сахар – 30 г

ванилин или ванильная паста – 1 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В миску добавить все сухие ингредиенты, тщательно перемешать.

2. В отдельной емкости перемешать сливочное масло, яйцо и ванилин или ванильную пасту.

3. Полученную массу добавить к сухим ингредиентам.

4. Замешать тесто.

5. Сформировать небольшие шарики, немного расплющить и сформировать печенье.

6. Противень застелить пергаментом и выложить печенье.

7. Обратите внимание, что печенье увеличится в размере, поэтому оставляйте достаточно места между изделиями.

Выпекаем примерно 20 минут при 180 градусах

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: