Одесскую юридическую академию пока не будут объединять с ОНУ имени Мечникова: что случилось

Национальный университет "Одесская юридическая академия" пока не будут объединять с ОНУ имени Мечникова. Такое решение вынес Киевский окружной административный суд.

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Согласно обнародованному документу в Едином государственном реестре судебных решений, оптимизация приостановлена из-за иска декана криворожского факультета Национального университета "Одесская юридическая академия" Виталия Залужного. Он считает решение о присоединении академии к университету имени Мечникова противоправным, поэтому его необходимо отменить.

На время рассмотрения иска приказ Министерства обороны о модернизации вуза не будут выполнять.

Президент Национального университета "Одесская юридическая академия" – экснардеп-"регионал" Сергей Кивалов. Он возглавил учебное заведение в 1997 году как ректор. В настоящее время должность ректора занимает Олег Тодощак.

Напомним, Кабинет министров принял решение о присоединении Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова. Это происходит в рамках государственной политики оптимизации сети учреждений высшего образования.

Реорганизация не повлияет на студентов: они продолжат обучение по тем же программам и условиям, что и раньше, включая бюджетные места и стоимость контрактов. Интеграция будет проходить постепенно и должна завершиться к концу 2025 года. Для передачи имущества и кадровых вопросов будет создана специальная комиссия под руководством ректора Одесского национального университета. При этом права преподавателей сохранят, за исключением руководящих должностей (ректора, проректора и президента академии).

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