Одно короткое слово всегда выдает в разговоре украинцев: вы будете удивлены

Каждый в Украине, вероятно, уже знает, что слово "паляниця", как и любое другое слово, заканчивающееся на -иця может быть маркером, который поможет отличить украинца от русского. Такие слова, которые не может произнести носитель другого языка, называются шиболетами.

Но в украинском языке существует также междометие, которое можно использовать для распознавания своих и чужих. И это междометие "тю!", OBOZ.UA разбирался, откуда оно появилось, что может означать и где его употребляют.

Откуда появилось "тю"

На самом деле этимология слова "тю" остается непонятной. Этимологический словарь украинского языка в 7 томах выводит его от первоначального возгласа, который фонематизировался таким образом. Также существует версия о тюркском происхождении слова, ведь в турецком языке есть возглас tüh с похожим значением. Однако ее достоверность вызывает определенные сомнения.

Что означает это междометие

Толковые словари указывают, что сфера применения этого междометия очень широка. Его употребляют, когда хотят передать какие-то сильные, но не слишком положительные эмоции: удивление, недовольство, разочарование, насмешку, отвращение, обесценивание и тому подобное.

Также в определенном контексте слово можно употреблять вместо междометия "тьфу!", как более короткую его версию. Например, фраза "тю на тебе!" может быть проявлением осуждения, призывом опомниться.

Отдельным образом используют это междометие охотники. Так кричат во время загона зверя. Выкрик означает буквально "держи его".

Если удвоить это междометие до тю-тю, то так мы выражаем сомнение в интеллектуальных способностях какого-то человека. В таком случае говорят: "він зовсім уже тю-тю".

Действительно ли его не употребляют русские?

Как минимум нормативным для русского языка это междометие не является – его не фиксирует большинство словарей. Однако "тю" можно найти в толковых словарях Даля и Ефремовой. Первый трактует его как возглас, который используется в охоте или для подзывания скота и домашней птицы. Ефремова толкует междометие "тю" близко к украинскому определению, но маркирует, как разговорное.

Отдельные языковеды также указывают, что употребление междометия "тю" русскими имеет четко выраженный региональный характер. В основном оно встречается в южных говорах. Это объясняется историческим соседством и глубоким взаимовлиянием с украинским языком. Следовательно, его можно считать украинизмом.

А где "тю" говорят в Украине

На самом деле, география употребления этого междометия очень широкая. Оно является характерным для севера, востока, центра и юга Украины и несколько реже встречается в западных регионах. Хотя его можно услышать и там.

Спецификой междометия "тю!" является то, что его значение зависит от контекста применения и интонации, с которым его произносят. Скажем, короткий возглас может быть проявлением легкого разочарования, а если растянуть его и произнести достаточно низко, то это уже будет разочарование глубокое.

И хотя это междометие относится к разговорной лексике, языковеды не советуют отказываться от использования "тю". Слово добавляет колорита речи и выступает своеобразным шиболетом, ведь украинцы, в отличие от иностранцев, всегда точно поймут, что имелось в виду под восклицанием "тю".

