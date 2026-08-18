Оладьи с бананом для детей: понадобится всего четыре ингредиента

Банановые оладьи можно приготовить на завтрак или в качестве легкого перекуса. Для этого рецепта потребуется всего четыре простых ингредиента, а само приготовление займет совсем немного времени. Оладьи получаются мягкими внутри и хорошо подрумяниваются во время жарки. Такой вариант подойдет для всей семьи, поэтому не придется готовить отдельное блюдо для ребенка.

Идея приготовления вкусных банановых оладий для детей опубликована на странице inna kalancha в Instagram.

Ингредиенты:

детский сырок без наполнителя – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

пшеничная мука – 2 ст.л.

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала переложите детский творог в миску. Добавьте яйцо и пшеничную муку. Перемешайте все до однородной густой массы без комочков.

2. Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Каждый кусочек окуните в творожную смесь, чтобы он был равномерно покрыт тестом.

3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавлять масло не нужно. Выложите подготовленные кусочки банана и жарьте на умеренном огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

4. Оладьи должны подрумяниться снаружи и хорошо прогреться внутри. Готовое блюдо слегка охладите перед подачей.

5. Такие банановые оладьи можно подавать отдельно или дополнить свежими фруктами. Если готовите их для маленького ребенка, ориентируйтесь на продукты, которые ему уже знакомы по возрасту и рациону.

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