Он молчит и замыкается в себе? 6 секретов, как заставить вашего подростка говорить

Подростков разговорить бывает довольно непросто. Но автор многих статей на тему родительства и мама двух дочерей Лиза Роуэлл, считает, что это возможно, и делится своими советами.

По ее словам, стоит всегда быть внимательной не только к словам подростка, а к своей реакции на них и быть готовой начать слушать в любой момент и в любом месте. Более подробно она описывает свои идеи на сайте imom.com.

6 секретов, как заставить подростков говорить (и продолжать рассказывать).

Не научите ребенка молчать своей реакцией и мимикой

Иногда бывает так, что когда ребенок что-то рассказывает, реакция родителей посылает неправильный сигнал. То есть то, как это видят дети будет отличаться от реального мнения родителей. Если каждый раз, когда они вам открываются, их встречают лекции, рефлекторные последствия или разочарование, они перестанут с вами делиться. Поэтому, подростков надо слушать, а не поучать.

Будьте внимательны к своим первым словам

Ваша первая реакция на все, чем делится ваш подросток, задает тон всему разговору. Ваши первые несколько слов похожи на начальные ноты песни. Они определяют, останется ли атмосфера спокойной. Зато когда ваш ребенок рассказывает что-то сложное, фразы вроде "Это звучит очень сложно" или "Я так рада, что ты мне сказала" сигнализируют о безопасности, даже если вы паникуете внутри. Эти слова напоминают вашему ребенку, что вы на одной стороне с ним и что вы цените честность в ваших отношениях.

Не исправляйте, а задавайте вопросы

Задавать вопросы подросткам вместо того, чтобы предлагать решения, помогает им практиковать критическое мышление и навыки решения проблем. Когда подростки могут сформулировать свои проблемы и обдумать их с помощью направляющих вопросов, они часто понимают, что ситуация не такая сложная, как казалось сначала.

Когда ваш ребенок объявляет что-то невероятное, главное – ваше спокойствие

Неудачная мимика, которая выдаст ваши истинные эмоции, может испортить все. Поэтому нейтральное, спокойное лицо – уже часть успешного диалога. Готовность вашего подростка поделиться чем-то серьезным – это признак доверия, а не повод для паники. Сохранение равновесия доказывает, что вы можете справиться с его трудностями.

Будьте открытыми для разговоров в неудобное время (и в неудобных местах)

Иногда самые важные разговоры происходят, когда вы меньше всего подготовлены, например, едете за рулем или когда наконец-то улеглись спать. Эти неожиданные моменты часто кажутся подросткам более безопасными, поскольку меньше давления и формальности. А разговор бок о бок в машине или отвлечение совместной деятельностью могут сделать сложные темы менее уязвимыми, поскольку они могут избежать прямого зрительного контакта. Также не удивляйтесь, если ваш подросток предпочтет разговаривать с вами через текстовые сообщения. Иногда им легче печатать сложные вещи, чем говорить их с глазу на глаз. Быть готовым к разговору с подростком означает быть открытым к любому формату, который им лучше всего подходит.

Заканчивайте разговор дверью, а не стеной

То есть, у ребенка всегда должен быть вариант вернуться к разговору. Ведь подростки редко решают важные проблемы за один разговор. Вместо этого им нужно время, чтобы все обдумать, и они часто возвращаются с новыми вопросами или перспективами.

