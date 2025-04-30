'Она еще маленькая, ничего не понимает': почему родители обязательно должны просить прощения у детей

Психотерапевт Мария Фабричева уверена, что ребенок даже в возрасте 2-3 лет запомнит, если на него крикнуть. Она объясняет, что не надо думать: "ребенок еще маленький, ничего не поймет", – это не так.

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По словам эксперта, важно просить прощения у ребенка, какого возраста он бы ни был. Кроме этого, конечно, нужно стараться избегать подобных ситуаций и анализировать свою реакцию, объясняет она в интервью медиа.

"Все мы люди, и когда мама 24 часа с ребенком, конечно, может произойти такое, что она не сдержалась и крикнула. Но важно, чтобы в этот момент не включился шаблон воспитания "она не запомнит, сделаем вид, что этого не было". Было!", – говорит Мария Фарбичева и добавляет, что нормального развития психики ребенка, очень важно, чтобы родители извинялись и объясняли ребенку, почему так произошло.

"Обнять. Извиниться. Проговорить. Пытаться не повторять", – именно так должно происходить в семье, где родители заботятся об эмоциональном состоянии ребенка, говорит эксперт.

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