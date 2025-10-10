'Онбодинг, тимбилдинг, факап... Вы украинский язык знаете?' Возмущенный директор школы из Львова обратился к педагогам

Директор частной школы Владимир Огура обратился к педагогам из-за сленга в официальном общении. В частности, он поделился случаем, когда получил письмо из органов управления образованием, где было указано, что учебное заведение не прошло "онбординг".

В заметке в Facebook он выразил недоумение, как нужно учить детей, когда отовсюду слышать слова "онбодинг", "тимбилдинг", "факап" и "трабл". Огура обратил внимание, что в соседней Польше запрещены англизмы на уровне законодательства, а в желании быть в тренде педагоги перестают понимать, чему именно должны научить учеников и как их воспитывать.

"Ваше заведение не прошло "онбординг"! – пишут нам органы управления образованием! Украинским образованием! Не "международные креативные нового формата инкорпорейтед лимитед асошиейшн", а отдел-управление – департамент образования! На следующий день звонят и строго спрашивают: "Почему ваше заведение не прошло онбординг"? Я слегка оторопел: "Простите, но а? Чего-чего, курва, не прошло мое заведение"? Вопрос: вы украинский язык знаете? Как, по-вашему, правильно обучать детей? Онбодинг, тимбилдинг, факап и трабл? Проводить "квиз" и "тичерз прайд", пардон, "прайз"? Этому они научатся без вас! Учительская уже нет? Тичерз рум?" – написал Огура.

Он отмечает, что в понятии "воспитать" речь не идет о хороших манерах, хорошем вкусе и векторе развития в направлении качественной культуры. Ведь главное, в этом случае, о свободе выбора, безнаказанности и безответственности, которые стали "сервисной функцией".

"Что будет, когда, после получения "сервисной функции", весь тот аттракцион перейдет управлять вместо вас? Даже боюсь предположить! Онбоард покажется нам верхом изысканных манер литературного выражения! А, нет, вы не поймете, о чем я, потому что, пока писал это, пришло от органов управления образованием вот: "Приказ по атИстации!" И, на следующий день "приложения к приказу об атИстации!" Невероятно! Неистово! Чрезвычайно Это какой-то, по вашему, кринж!" – резюмировал педагог.

