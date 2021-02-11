На Харьковщине преподавателя биологии признали учителем года после ее рэпа о червях. Видео

Преподавателя биологии из села Яковлевка в Харьковской области Ольгу Халепу признали учителем года. Женщина записывает рэп-уроки и выкладывает их на YouTube.

Всеукраинский общественно-политический еженедельник "Образование" отметил ее за инновационный подход к организации дистанционного обучения, пишет сайт города Лозовая (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Халепа.

"За инновационный подход к организации дистанционного обучения и изобретение с начала карантина эффективного способа сделать урок не только интересным, но и увлекательным, выкладывая на своем YouTube-канале рэп-уроки по программе 5-8 классов, которые получили всеукраинской популярности и имеют десятки тысяч просмотров", – пишет еженедельник.

Ольгу Халепу признали учителем года.

Одно из таких видео было о кольчатых червях. Учительница в стиле рэп рассказала о строении их тела и других особенностях этого вида.

Учительница записала рэп о червях.

Женщина рассказала, что не ожидала такой приятной новости, а о признании ее заслуг узнала случайно.

Сейчас она работает в школе, пишет научные статьи, ведет учительские группы в соцсетях и свой канал в YouTube. Для младших классов и детей дошкольного возраста она создала рубрику "Рыжая биология".

Учительница ведет рубрику "Рыжая биология".

Также Халепа является поэтессой: издала несколько сборников стихов и выступала на фестивалях в разных городах. Имеет несколько наград, среди которых медаль "За верность национальной идее", "Женщина года 2009", "Человек года 2019".

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