Шкарлет заговорил о возвращении дистанционки в школах: названо условие

Перевести школы на дистанционное обучение в Украине могут в двух случаях. Первый – сезонный рост заболеваемости, второй – распространение Дельты ("индийский" штамм коронавируса).

Об этом в интервью "Слову и делу" рассказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет. В то же время он уточнил, что пока перспектив для перехода на дистанционку нет.

Шкарлет назвал условия возвращения дистанционного обучения

Министр пояснил, что осень обычно связана с ростом количества заболеваний и не только коронавирусом. А второе условие – это вспышка Дельты или других новых штаммов COVID-19.

"По состоянию на сейчас, перспектив (перехода на дистанционное обучение) нет", – сказал Шкарлет.

Также он отметил, что Минздрав определил норму вакцинации среди учителей – 80%. По словам министра, в Киевской области в целом этот показатель достиг 90%.

"Дошкольное образование, учреждения среднего образования – 31%. Но есть учреждения, где вакцинированы 70 и 90%, в некоторых всего 7%", – пояснил Шкарлет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что столичные власти готовятся к наихудшему сценарию во время новой волны пандемии. В то же время они намерены сделать упор на вакцинации, в частности учителей, чтобы избежать "красной" зоны, поскольку риск вспышек заболеваемости есть именно в таких коллективах.

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