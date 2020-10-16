В Украине вступили в силу новые условия дистанционного обучения в школах

Новое положение Минобразования предусматривает переход на такую форму обучения не только во время карантина, но и других чрезвычайных обстоятельств

В Украине в пятницу, 16 октября, вступило в силу положение о получении общего среднего образования в дистанционной форме.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, такая форма обучения остается добровольной.

Дистанционное обучение в Украине. Фото 24tv.ua

"Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях ее цифровизации. В то же время такое обучение в случае необходимости позволяет обеспечить индивидуальную образовательную траекторию соискателя образования, а также непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств, которые объективно делают невозможным посещение учебных учреждений", – пояснил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Согласно положению, дистанционная форма получения образования требует представления соответствующего заявления о приеме/переводе от родителей, но теперь ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) – такая возможность есть у любого ученика для реализации индивидуальной образовательной траектории.

Технологии дистанционного обучения в различных формах (дневная, вечерняя, педагогический патронаж) могут использоваться для проведения оценки, консультаций, изучения отдельных тем по предмету. Также их можно использовать для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, если в населенном пункте, где проживает ученик, отсутствуют соответствующие специалисты, предоставляющие такие услуги.

Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).

Кроме того, урегулирована возможность организации смешанного обучения. Учебное учреждение может определить такой режим работы, при котором ученики поочередно посещают учебное учреждение для очных занятий, остальное время учась дистанционно.

Положение предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учащихся при дистанционном обучении:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП (особыми образовательными потребностями) с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное учреждение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, учреждение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся – телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

Также для обеспечения прав педагогов в документе указано, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах их рабочего времени.

В рамках своей автономии учебное заведение может самостоятельно определять механизм мониторинга и контроля качества дистанционного обучения в учебном учреждении. То, как руководитель учреждения будет осуществлять контроль за выполнением образовательных программ учащимися и педработниками, будет одобрять педсовет.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине продлили до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

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