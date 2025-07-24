Осталось два переспелых банана: делимся простым рецептом из фруктов для детей
Если у вас остались бананы, которые совсем скоро начнут чернеть, приготовьте из них вкусную выпечку. Можно сделать воздушный пирог с добавлением какао. В основе такого десерта нет муки и сахара, поэтому для детей будет максимально вкусно и полезно.
Идея приготовления воздушного бананового пирога для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram.
Ингредиенты:
- манная крупа – 170 г
- густой кефир – 260 мл.
- спелые бананы – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- растопленное сливочное масло – 100 г
- какао – 25 г
- сахар – 80 г
- разрыхлитель – 1 ст.л. (без горки)
Способ приготовления:
1. Манку залить кефиром – оставить крупу настаиваться.
2. Яйца взбить с сахаром.
3. Добавить растопленное сливочное масло.
4. Разомнуть банан и добавить какао, в конце добавить разрыхлитель.
5. Соединить манную смесь и яичную, выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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