Осталось два переспелых банана: делимся простым рецептом из фруктов для детей

Если у вас остались бананы, которые совсем скоро начнут чернеть, приготовьте из них вкусную выпечку. Можно сделать воздушный пирог с добавлением какао. В основе такого десерта нет муки и сахара, поэтому для детей будет максимально вкусно и полезно.

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Идея приготовления воздушного бананового пирога для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

манная крупа – 170 г

густой кефир – 260 мл.

спелые бананы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

растопленное сливочное масло – 100 г

какао – 25 г

сахар – 80 г

разрыхлитель – 1 ст.л. (без горки)

Способ приготовления:

1. Манку залить кефиром – оставить крупу настаиваться.

2. Яйца взбить с сахаром.

3. Добавить растопленное сливочное масло.

4. Разомнуть банан и добавить какао, в конце добавить разрыхлитель.

5. Соединить манную смесь и яичную, выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

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