От 0 до 4 баллов: как будут оцениваться задания на НМТ-2025

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил схему, согласно которой будут начисляться баллы за выполнение, частичное выполнение или невыполнение задач на Национальном мультипредметном тесте. Так, за неправильный ответ поступающий будет получать 0.

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Об этом УЦОКО сообщил на официальном сайте. Там указано, что 1 балл можно получить в заданиях, где нужно выбрать один правильный ответ из 4 или 5. В тестах на установку логических пар каждая правильная приносит 1 балл, максимально за упражнение – 3 балла. За задание на поиск короткого ответа верная дает 2 балла.

На НМТ по украинскому языку в задании по установке логических пар можно заработать до 4 баллов.

В тестах по истории Украины на установление правильной последовательности можно получить 1 балл, правильно указав первое или последнее событие, 2 балла – за правильно определенные и первое и последнее события, 3 балла – если правильно указана последовательность всех событий, явлений, фактов или процессов.

Тесты иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский) будут состоять из задач на заполнение пропусков в тексте и установление соответствия. 1 – самый большой балл, который можно получить.

На математике, географии, физике и химии нужно будет решать задачи по проведению расчетов. За правильный ответ участник экзамена будет иметь 2 балла.

Напомним, в 2025 году НМТ будет состоять из четырех тестов, три из которых – обязательные: украинский язык, математика, история Украины, и один по выбору — украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия , физика и география

Тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регистрация для участия в основной сессии НМТ в 2025 году пройдет с 6 марта по 3 апреля включительно.

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