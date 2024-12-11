От 10 тысяч гривен. Образовательный омбудсмен предложила существенно увеличить штрафы за буллинг

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила увеличить штраф за буллинг, который должен составлять не менее 10 тысяч гривен. По ее словам, нынешняя сумма заставляет задуматься о воспитании ребенка далеко не всех.

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Об этом Лещик рассказала в интервью Освитории. Она уверяет, что значительному количеству учителей и родителей легче уплатить штраф в 850-1700 гривен, чем проводить воспитательные мероприятия.

"Я убеждена, что штрафы за буллинг нужно существенно увеличить. 850–1700 грн – небольшая сумма, которая заставляет задуматься о воспитании ребенка, но далеко не всех. Многим родителям и учителям легче просто оплатить этот небольшой штраф без реагирования и проведения воспитательных мероприятий для ребенка. Мое личное мнение: действенный штраф за буллинг – от 10 000 грн", – говорит образовательный омбудсмен.

По ее словам, увеличение суммы заставит серьезно задуматься и станет предостережением для участников образовательного процесса.

Кроме того, Лещик обратила внимание на то, что много дел по буллингу разваливается из-за ненадлежаще оформленных документов. В то же время, пострадавшие от буллинга имеют проблемы со сбором и оформлением доказательств. Да, сейчас возникают ситуации, когда ученики делали записи противоправных действий, однако родители булеров или учителя забирали гаджеты и удаляли доказательства.

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