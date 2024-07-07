От 24 до 56 дней. Сколько должен продолжаться отпуск учителя и кто это определяет

Учителя могут воспользоваться правом на ежегодный отпуск повышенной продолжительности – 56 дней. Однако, по решению работодателя, этот период может быть ограничен до 24 дней.

Юрист Александр Брижак объясняет в интервью Освитории, что в случае неиспользованной части отпуска на период действия военного положения, такие дни могут быть перенесены на период его прекращения или отмены. В то же время работодатель может решить не сохранять заработную плату в таком случае.

"Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы", – говорит эксперт.

Брижак отмечает, что в период действия военного положения учителя могут взять свыше ежегодного основного отпуска, однако работодатель решает, будет ли сохранена зарплата.

Положения не применяются к руководящим работникам учебных заведений, педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что воспитатели детсадов будут иметь 56 дней отпуска.

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