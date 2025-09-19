'От нечего делать': как перевести выражение на украинский язык

Фразеологизмы сохраняют колорит и неповторимость языка. Они редко поддаются дословному переводу, ведь тогда теряется и смысл, и естественность высказывания. Поэтому важно искать украинские соответствия, которые не калькируют чужую речь, а органично звучат в нашей.

Видео дня

Одним из таких примеров является выражение "от нечего делать", которое имеет свой точный и благозвучный перевод на украинский. OBOZ.UA рассказывает, как перевести этот фразеологизм.

Дословный вариант "от нечего делать" в украинском звучит искусственно и некорректно. Правильный и естественный аналог – "знічев’я". Это слово имеет древние корни: оно происходит от предлога "з" и существительного "нічев'я" (в старых формах – "нечев'я", "нечевля").

Итак, вместо кальки на украинском мы имеем короткое, точное и благозвучное выражение. Оно используется в разговорной и художественной речи и означает действие, сделанное без особой необходимости или от нечего делать:

знічев’я гробити генеральне прибирання;

знічев’я піти почитати книгу у кав’ярню;

знічев’я почати нові курси.

Таким образом, украинский вариант не только сохраняет смысл, но и выглядит естественно в речи, избегая суржика и лишних калек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясы" и когда его следует употреблять.

А фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие есть синонимы и антонимы у фразеологизма – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.