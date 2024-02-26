От свидетельства к диплому. Образовательные документы теперь будут доступны в Дії

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что теперь образовательные документы станут доступны в приложении Дія. В частности, в сервисе будут "подтягиваться" начиная от свидетельства о среднем образовании до дипломов докторов философии.

Об этом Федоров сообщил в официальном Telegram-канале. Он отметил, что во время трудоустройства и поступления в заведения высшего образования не нужно собирать дипломы, ведь все будет храниться в электронном виде.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дії" , – написал глава минцифры.

Он призвал украинцев воспользоваться сервисом первыми и принять участие в бета-тестировании. Для этого, как отметил Федоров, нужно быть гражданином Украины в возрасте от 14 лет и иметь идентификационный код.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Федоров проанонсировал новые сервисы в Дії, которыми смогут воспользоваться украинцы за границей.

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