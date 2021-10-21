"Батько наш Бандера": с чего на самом деле начался безумно популярный флешмоб в ТиkТоk и откуда взялась песня

"Отец наш Бандера" – эта песня стала настоящим хитом в сети. Сначала песню исполняли подростки в ТиkТоk, а позже тренд перерос во всеукраинский флешмоб.

Сообщалось, что четыре школьницы спели песню прямо на уроке из-за преподавательницы-поклонницы "русского мира". Сами девушки это отрицают. OBOZREVATEL собрал все, что известно о самой песне, кто ее впервые исполнил и почему на самом деле выпускницы записали видео.

Видео в ТиkТоk, на котором школьницы поют песню "Батько наш Бандера" – "взорвало" эту соцсеть. Позже ролики как из TikTok, так и оригинальные стали постить в Facebook, Twitter, Instagram, заливать на YouTube.

Видео дня

Некоторые украинские и российские СМИ писали такую историю создания видео: якобы киевские школьницы спели песню прямо на уроке из-за учительницы-фанатку "русского мира". Однако оказалось, что девочки – Анна, Лукьяна, Ирина и Анжелика – учатся в 11 классе одной из школ Львова.

А видео записали совсем не из-за учительницы. У них был урок истории, на котором как раз изучали биографию Степана Бандеры. Урок и вдохновил девушек уже во время перерыва спеть песню и записать на видео. Это было накануне Дня защитников и защитниц 14 октября.

"Впервые столкнулась, что настолько все это было искажено. Понимаю, что это. Распространяли информацию, не выяснив правду. Распространить, что учительница не такая, что мы из Киева. Наша учительница – патриотка", – рассказала одна из школьниц Анна Петрушин "Радио Свобода".

Девушка также заверила, что такого эффекта своего ролика не ожидали. И видео сняли не для развлечения.

"Мы понимаем смыслы. Песня реально очень крутая и нам очень нравится, что в TikTok распространяется не русский рэп или русская музыка, а украиноязычная песня. Я слушаю украиноязычную и англоязычную музыку. Российские практически нет", – отметила школьница.

Еще ей нравится то, что поют песню и русскоязычные украинцы.

"Это очень круто, потому что в нашей стране есть проблемы с украинским языком. Возможно, не все люди понимают смысл песни, но в целом это очень классный флешмоб", – добавила Анна.

Девушки услышали песню "Батько наш – Бандера" в исполнении участников ансамбля "Пентархия". На самом деле впервые они спели эту песню еще в 2019 году в музее проводника ОУН в селе Старый Угринов. Видеозапись выступления появилась в Сети в январе следующего, 2020 года. И каждый раз, когда в Сети появлялось видео коллектива, исполняющего песню – и в музее, и за столом, и у памятника Степану Бандере – в кремлевских СМИ поднимался большой шум.

Участник "Пентархии", служитель Свято-Троицкого кафедрального собора Православной церкви Украины (ПЦУ) в Ивано-Франковске Олег Луцан рассказал, что впервые услышал песню от настоятеля Свято-Троицкого духовного центра Даниила Галицкого ПЦУ в Тернополе отца Анатолия Зинкевича, ныне уже покойного. Это повстанческая песня. Но каким был ее первоначальный вариант, неизвестно.

"Этот вариант, который мы слышим, самый популярный, компонованный нами. Я вводил слова из отрывка песни, которую пел отец Анатолий, в поиск и мне выдало такие куплеты – "Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим, Там лежить повстанець тяженько ранений" і кінцевий – Ой, як мати сина свого поховала. На його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям слава!", – рассказал Олег Луцан.

В Музее националиста на Прикарпатье ТСН сказали, что раньше эта песня в рассказах о Степане Бандере не звучала.

"Насколько она давняя, мы не можем сказать. Мы ее впервые услышали. О Бандере же начали петь в 30-х годах прошлого века", – рассказала научный сотрудник Историко-мемориального музея Степана Бандеры Ольга Чолий.

"Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати!" – эти строки поют по всей Украине, на Востоке и Западе, на Юге, Севере и в Центре. Обычно век даже очень популярных флешмобов короткий. Но не в этот раз. Сначала исполнение подхватили школьники, сейчас поют все независимо от возраста – популярность флешмоба не спадает.

Ролики с пением "Отец наш – Бандера" только в TikTok посмотрели более 6 миллионов раз. Самых роликов тысячи, часто выполнение как-то обыгрывают.

Песню уже не только поют, под нее и танцуют. Такой Ролко записали в Славянске Донецкой области. Танцевали одеты в камуфляж девушки у стелы освобожденного от оккупантов города. Для танца сделали более динамичную версию песни.

Поддержали флэшмоб и, например, футболисты "Карпат":

Бешеная популярность флешмоба, где "звездой" является песня "Батько наш – Бандера", удивила многих. Участник войны в Донбассе, историк, музыкант, заместитель директора лицея Героев Крут во Львове Тарас Гривул считает, что песня покорила школьников своей ритмичностью. К тому же это определенный признак того, что современную украинскую молодежь имя Степана Бандеры – не пугает.

"Уже слово "Бандера" не пугает молодое поколение, но интересует, захватывает. Мы имеем достаточно музыкальных украиноязычных произведений, чтобы молодежь увлеклась, но немного не хватает украиноязычного рэпа, потому что мы видим, что нынешних школьников и студентов русский рэп захватывает своей простотой и даже примитивностью", – поделился своей версией с" Радио Свобода "Тарас Гривул.

Кстати, к флешмобу "присоединился" даже президент РФ Владимир Путин. Вот как он "спел" украинскую патриотическую песню:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах возник спор относительно красно-черного флага. На фасаде здания лицея №5 "Орияна" вывесили флаг ко Дню защитников и защитниц, который отмечают 14 октября.

Из-за флага на директора лицея анонимно пожаловались в городское управление образования. Там в ответ рекомендовали заведениям и в дальнейшем вывешивать красно-черный флаг на праздники и во время торжественных мероприятий.