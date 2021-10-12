Отец ученика школы в Виноградове показал фото еды из столовой: возмущенные пользователи Facebook назвали их помоями

Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмущен питанием в столовой. Мужчина назвал пищу, которую в школе готовят для детей, "баландой".

Он пытался пообщаться с администрацией, но его не пустили. Фото блюд Ромоло Менис опубликовал на своей странице в Facebook – под постом более 120 комментариев возмущенных школьными блюдами пользователей.

Ромоло Менис опубликовал на своей странице фото блюд из столовой школы, где учится его сын.

"Школьная столовая., Г. Виноградов, школа номер 1. Меню: супчик, баланда, прянички и чаек – выглядит вкусно... Ваше мнение...", – написал мужчина.

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Еда на фото выглядит неаппетитно: борщ бледно-оранжевого цвета, разглядеть можно только капусту. Каша расплылась по тарелке, сверху соус цвета борща, который стоит рядом.

Ромоло Менис отметил, что поговорить с администрацией ему не удалось – сообщили, что пускать его запрещено.

Пользователи под сообщением оставили более 120 комментариев. Люди возмущаются, что так кормят детей:

"Выглядит рвотно, если честно"

"Ощущение, что помои... извините за выражение".

"Примерно так выглядят "комплексные обеды" в исправительных колониях".

"Выглядит так, словно это уже кто-то один раз съел. Интересно было бы на повара посмотреть, она бы своему ребенку такое дала? Может, и слабенький бюджет, но можно проявить хоть немного фантазии и любви к той готовке, чтобы дети в первую очередь глазами ели. Не верю, что нет выхода, это, простите, как свиньям... "

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе №6 им. В.С. Гренджи-Донского в Ужгороде скандал из-за еды в столовой. Детям выдали горячие блины в канцелярских файлах. По словам автора поста в Facebook, детям дают еду, от "одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, пользе, вкусовых и питательных свойствах".

На прошлой неделе первая леди Елена Зеленская во время своего выступления на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания" в Днепре зачитала отзывы детей о школьной еде, и среди них – ни одного положительного. Однако Зеленская заверила, что реформа школьного питания состоится во всей Украине и коснется каждой школы и каждого ребенка.