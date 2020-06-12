ВНО-2020 в условиях эпидемии COVID–19 в Украине: учителя и родители подняли бунт, МОН сопротивляется

В Киеве учителя бьют тревогу из-за отсутствия средств защиты для участников внешнего независимого оценивания (ВНО). Уже 15 июня выпускники соберуться для проведения пробного тестирования, а в школы передали минимальное количество масок, санитайзеров и перчаток. Кроме того, на местах даже нет бесконтактных термометров для измерения температуры

Работники образовательных учреждений опасаются, что это может привести к быстрому распространению коронавируса среди детей и преподавателей. А Киевская городская госадминистрация (КГГА) вообще отменяет сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) в виде ВНО для части выпускников. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Вирус никуда не делся

Директор столичной школы №179 Ирина Чернилевская озвучила печальные реалии по обеспечению безопасных условий для проведения ВНО-2020. Она опубликовала акт приема-передачи, согласно которому в учреждение, где будет проходить пробное тестирование, поступило минимум средств защиты, их не хватит на всех.

"Для 280 участников и 49 работников – 34 маски, перчаток для персонала – 0. Санитайзеров – 2 на 18 аудиторий, жидкого мыла и бумажных полотенец по 5 штук на 9 санузлов, пакет для мусора – 1, бутылка для дезинфекции пола – 1", – отметила она.

Пункты сдачи ВНО не обеспечены средствами защиты на 100% pixabay

Кроме того, для школы не выделили ни одного бесконтактного термометра, а, следовательно, определять температуру преподаватели должны визуально.

"Можно чиновникам в камеры обещать все, но набить в кабинеты по 15 участников, плюс два инструктора, уполномоченное лицо. Мне стыдно за такую безответственность", – говорит директор школы.

Родители выпускников также не понимают, как во время карантина и ухудшенной эпидемиологической ситуации в стране, в правительстве так и не решили проблему защиты детей во время проведения тестирования.

"Проведение ВНО и ГИА в форме ВНО в этом году напоминает мероприятие первомайской демонстрации в 1986 году. По форме, сути и заботе о собственных детях. Только белые гольфы и пионерские галстуки сменили на белые масочки и перчатки. И так же уверяют, что все безопасно. Приходите, уважаемые дети, поэкспериментируем", – отметила одна из родительниц Снежана Бранец.

Родители выпускников переживают за безопасность детей "Комсомольская правда"

Вопрос со средствами защиты в школах во время проведения ВНО прояснил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. По его словам, сейчас речь идет о пробном тестировании, его оплачивают сами участники.

"Довольно странная ситуация складывается, что вроде бы никто и не обещал пробное ВНО обеспечивать, но тем не менее, если уж его проводить, то это необходимо. Прохождение данного тестирования является личным выбором каждого выпускника, это вообще доступно для любого гражданина. И эта процедура проводится за средства участников, они делают определенный вклад. Поэтому вопрос уже решается на местах проведения пробного ВНО, хотя я считаю, что это также должно быть обеспечено централизованно", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По основной сессии, Горбачев утверждает, что все пункты проведения ВНО должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты на что уже выделены средства, а также подключены спонсоры и международные организации.

Но даже в этом случае омбудсмен считает, что риски для детей можно сократить, если МОН согласится освободить от ГИА в форме ВНО тех выпускников, которые не планируют в этом году поступать в учреждения высшего образования.

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Отмена ГИА в виде ВНО

Главной проблемой при организации ВНО, как говорит Горбачев, является не только обеспечение средствами защиты, но и невозможность рассадить всех участников на необходимую социальную дистанцию.

"Нынешние условия ВНО определяют, что в аудитории должно быть 15 участников. Такое количество в имеющихся аудиториях в целом не дает возможности соблюсти дистанцию. В лучшем случае она будет составлять 1,2 метра при необходимых 1,5. Поэтому еще с середины апреля мы начали говорить о том, чтобы освободить от ГИА тех, кто не планирует вступать в вузы. Это поможет сократить количество участников ВНО и улучшить меры безопасности", – объясняет он.

Образовательный омбудсмен говорит, что проблема обсуждалась и с Министерством образования, но их позиция уже несколько месяцев остается неизменной.

"Сейчас идут напряженные дискуссии по этому поводу, и я не слышу реальных аргументов, почему нельзя освободить часть выпускников от сдачи ГИА. Они говорят, что таким образом мы можем навредить ВНО, как антикоррупционной процедуре вступления в учреждения высшего образования. Других аргументов нет. Но я подчеркиваю, что отменить тестирование предлагается только на этот год и только для тех, кто не планирует поступать в вузы", – говорит Горбачев.

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За отмену ГИА в форме ВНО выступает и народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. По ее словам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, вполне возможно в этом году разрешить выпускникам самим решать проходить тестирование или нет.

"Сейчас возникает вопрос, есть дети, которые заканчивают школу или профессионально-техническое училище и не собираются поступать в вузы. И можем ли мы сегодня позволить этой категории детей, только в этом году, как исключение, в связи с эпидемией коронавируса предоставить право самим выбирать сдавать ГИА или нет", – сказала она OBOZREVATEL.

"Мы знаем, что решение об отмене ГИА в форме ВНО в этом году приняли в Киеве, другие области пока думают. В ближайшее время пройдет пробное ВНО, и мы уже получаем много жалоб по поводу недостаточного обеспечения необходимыми средствами защиты. Мы еще ждем до 17 июня и надеемся, что будет завезено все необходимое соответственно протоколам. Но если нет? Если кто-то заболеет? И, ставя на весы здоровья детей и ГИА в форме ВНО, я бы выбирала здоровья детей", – говорит народный депутат.

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Почему же в МОН не спешат идти на встречу, Гришина объясняет тем, что подготовка к ВНО занимает определенное время и затраты на организацию.

"Процесс подготовки запустили, средства потратили, и сейчас что-то отменить очень сложно. Но мы каждый день наблюдаем статистику заболеваемости, и она очень волнует", – пояснила нардеп.

Пока Киев остается единственным городом, которое позволило сдавать ГИА в виде ВНО по желанию выпускников. И несмотря на неудовлетворительную реакцию МОН, в КГГА OBOZREVATEL подтвердили, что свое решение они не изменили.

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