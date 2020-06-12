Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Журналист Все статьи автора

ВНО-2020 в условиях эпидемии COVID–19 в Украине: учителя и родители подняли бунт, МОН сопротивляется

  • Учителя и родители просят МОН освободить выпускников от сдачи итоговой аттестации в форме ВНО

  • Они переживают за безопасность детей

  • Основная сессия ВНО должна начаться 25 июня

  • Работники сферы образования надеются, что МОН успеет принять положительное решение до этого времени

2.9т
Читать материал на украинском

В Киеве учителя бьют тревогу из-за отсутствия средств защиты для участников внешнего независимого оценивания (ВНО). Уже 15 июня выпускники соберуться для проведения пробного тестирования, а в школы передали минимальное количество масок, санитайзеров и перчаток. Кроме того, на местах даже нет бесконтактных термометров для измерения температуры

Работники образовательных учреждений опасаются, что это может привести к быстрому распространению коронавируса среди детей и преподавателей. А Киевская городская госадминистрация (КГГА) вообще отменяет сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) в виде ВНО для части выпускников. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Вирус никуда не делся

Директор столичной школы №179 Ирина Чернилевская озвучила печальные реалии по обеспечению безопасных условий для проведения ВНО-2020. Она опубликовала акт приема-передачи, согласно которому в учреждение, где будет проходить пробное тестирование, поступило минимум средств защиты, их не хватит на всех.

"Для 280 участников и 49 работников – 34 маски, перчаток для персонала – 0. Санитайзеров – 2 на 18 аудиторий, жидкого мыла и бумажных полотенец по 5 штук на 9 санузлов, пакет для мусора – 1, бутылка для дезинфекции пола – 1", – отметила она.

Пункты сдачи ВНО не обеспечены средствами защиты на 100%

Пункты сдачи ВНО не обеспечены средствами защиты на 100%

pixabay

Кроме того, для школы не выделили ни одного бесконтактного термометра, а, следовательно, определять температуру преподаватели должны визуально.

"Можно чиновникам в камеры обещать все, но набить в кабинеты по 15 участников, плюс два инструктора, уполномоченное лицо. Мне стыдно за такую безответственность", – говорит директор школы.

Родители выпускников также не понимают, как во время карантина и ухудшенной эпидемиологической ситуации в стране, в правительстве так и не решили проблему защиты детей во время проведения тестирования.

"Проведение ВНО и ГИА в форме ВНО в этом году напоминает мероприятие первомайской демонстрации в 1986 году. По форме, сути и заботе о собственных детях. Только белые гольфы и пионерские галстуки сменили на белые масочки и перчатки. И так же уверяют, что все безопасно. Приходите, уважаемые дети, поэкспериментируем", – отметила одна из родительниц Снежана Бранец.

Родители выпускников переживают за безопасность детей

Родители выпускников переживают за безопасность детей

"Комсомольская правда"

Вопрос со средствами защиты в школах во время проведения ВНО прояснил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. По его словам, сейчас речь идет о пробном тестировании, его оплачивают сами участники.

"Довольно странная ситуация складывается, что вроде бы никто и не обещал пробное ВНО обеспечивать, но тем не менее, если уж его проводить, то это необходимо. Прохождение данного тестирования является личным выбором каждого выпускника, это вообще доступно для любого гражданина. И эта процедура проводится за средства участников, они делают определенный вклад. Поэтому вопрос уже решается на местах проведения пробного ВНО, хотя я считаю, что это также должно быть обеспечено централизованно", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По основной сессии, Горбачев утверждает, что все пункты проведения ВНО должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты на что уже выделены средства, а также подключены спонсоры и международные организации.

Но даже в этом случае омбудсмен считает, что риски для детей можно сократить, если МОН согласится освободить от ГИА в форме ВНО тех выпускников, которые не планируют в этом году поступать в учреждения высшего образования.

Министерству образования предлагают освободить от сдачи ГИА выпускников, которые не будут вступать в вузы

Министерству образования предлагают освободить от сдачи ГИА выпускников, которые не будут вступать в вузы

Отмена ГИА в виде ВНО

Главной проблемой при организации ВНО, как говорит Горбачев, является не только обеспечение средствами защиты, но и невозможность рассадить всех участников на необходимую социальную дистанцию.

"Нынешние условия ВНО определяют, что в аудитории должно быть 15 участников. Такое количество в имеющихся аудиториях в целом не дает возможности соблюсти дистанцию. В лучшем случае она будет составлять 1,2 метра при необходимых 1,5. Поэтому еще с середины апреля мы начали говорить о том, чтобы освободить от ГИА тех, кто не планирует вступать в вузы. Это поможет сократить количество участников ВНО и улучшить меры безопасности", – объясняет он.

Образовательный омбудсмен говорит, что проблема обсуждалась и с Министерством образования, но их позиция уже несколько месяцев остается неизменной.

"Сейчас идут напряженные дискуссии по этому поводу, и я не слышу реальных аргументов, почему нельзя освободить часть выпускников от сдачи ГИА. Они говорят, что таким образом мы можем навредить ВНО, как антикоррупционной процедуре вступления в учреждения высшего образования. Других аргументов нет. Но я подчеркиваю, что отменить тестирование предлагается только на этот год и только для тех, кто не планирует поступать в вузы", – говорит Горбачев.

МОН выступает против отмены обязательной сдачи ГИА в виде ВНО

МОН выступает против отмены обязательной сдачи ГИА в виде ВНО

За отмену ГИА в форме ВНО выступает и народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. По ее словам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, вполне возможно в этом году разрешить выпускникам самим решать проходить тестирование или нет.

"Сейчас возникает вопрос, есть дети, которые заканчивают школу или профессионально-техническое училище и не собираются поступать в вузы. И можем ли мы сегодня позволить этой категории детей, только в этом году, как исключение, в связи с эпидемией коронавируса предоставить право самим выбирать сдавать ГИА или нет", – сказала она OBOZREVATEL.

"Мы знаем, что решение об отмене ГИА в форме ВНО в этом году приняли в Киеве, другие области пока думают. В ближайшее время пройдет пробное ВНО, и мы уже получаем много жалоб по поводу недостаточного обеспечения необходимыми средствами защиты. Мы еще ждем до 17 июня и надеемся, что будет завезено все необходимое соответственно протоколам. Но если нет? Если кто-то заболеет? И, ставя на весы здоровья детей и ГИА в форме ВНО, я бы выбирала здоровья детей", – говорит народный депутат.

В ВР поддерживают идею с отменой обязательной сдачи ГИА в 2020 году

В ВР поддерживают идею с отменой обязательной сдачи ГИА в 2020 году

Почему же в МОН не спешат идти на встречу, Гришина объясняет тем, что подготовка к ВНО занимает определенное время и затраты на организацию.

"Процесс подготовки запустили, средства потратили, и сейчас что-то отменить очень сложно. Но мы каждый день наблюдаем статистику заболеваемости, и она очень волнует", – пояснила нардеп.

Пока Киев остается единственным городом, которое позволило сдавать ГИА в виде ВНО по желанию выпускников. И несмотря на неудовлетворительную реакцию МОН, в КГГА OBOZREVATEL подтвердили, что свое решение они не изменили.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин школа ВНО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Моя Школа