Меньше 80% уже только в одной области: Шкарлет назвал обнадеживающие цифры по вакцинации учителей
Количество привитых от коронавируса сотрудников школ в Украине растет и уже достигла уровня 88,2%. Растут и темпы вакцинации.
Кроме того, осталась только одна область, где охват вакцинацией педагогов составляет менее 80%. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте МОН.
По данным на сегодня, 25 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 88,2% сотрудников школ. Это на 1,2% больше, чем по состоянию на 22 октября.
Судя по этим цифрам, темпы вакцинации педагогов снова немного выросли. Самый же большой скачок был в конце сентября. Вот как рос охват вакцинацией (минимум одна доза):
29 сентября – 69%;
30 сентября – 78%;
5 октября – 81%;
7 октября – 83,3%;
11 октября – 84%
18 октября – 86%;
22 октября – 87%;
25 октября – 88,2%.
"Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом", – отметил глава МОН.
Министр назвал области, где охват вакцинацией педагогов является самым высоким. По меньшей мере одну дозу вакцины получили сотрудники школ:
Николаевской области – 98%;
Киевской области – 95,5%;
Харьковской области – 94,6%;
Донецкой области – 92,7%;
Хмельницкой области – 91,6%.
В Украине остался только один регион, где до сих пор уровень вакцинации не достиг 80% – отстает Ривненщина.
"Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки", – подчеркнул Сергей Шкарлет.
Министр также сообщил, что с 25 октября на каникулах ученики 8 тысяч школ – по состоянию на 22 октября их было 5790.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Кабмин принял решение, что в "желтой" зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме только при условии наличия не менее чем в 80% сотрудников документов, которые бы подтверждали сделанную по меньшей мере одну прививку от коронавируса, перенесенную болезнь или наличие медицинских противопоказаний для вакцинации.
Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной, в том числе и педагоги. Исключение – только для тех, кому вакцинироваться противопоказано по состоянию здоровья. Приказ вступит в силу через месяц после обнародования – это сделали 7 октября.
Сотрудников школ, которые не сделают прививку от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.