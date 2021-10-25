Меньше 80% уже только в одной области: Шкарлет назвал обнадеживающие цифры по вакцинации учителей

Количество привитых от коронавируса сотрудников школ в Украине растет и уже достигла уровня 88,2%. Растут и темпы вакцинации.

Кроме того, осталась только одна область, где охват вакцинацией педагогов составляет менее 80%. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте МОН.

По данным на сегодня, 25 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 88,2% сотрудников школ. Это на 1,2% больше, чем по состоянию на 22 октября.

Судя по этим цифрам, темпы вакцинации педагогов снова немного выросли. Самый же большой скачок был в конце сентября. Вот как рос охват вакцинацией (минимум одна доза):

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29 сентября – 69%;

30 сентября – 78%;

5 октября – 81%;

7 октября – 83,3%;

11 октября – 84%

18 октября – 86%;

22 октября – 87%;

25 октября – 88,2%.

"Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом", – отметил глава МОН.

Министр назвал области, где охват вакцинацией педагогов является самым высоким. По меньшей мере одну дозу вакцины получили сотрудники школ:

Николаевской области – 98%;

Киевской области – 95,5%;

Харьковской области – 94,6%;

Донецкой области – 92,7%;

Хмельницкой области – 91,6%.

В Украине остался только один регион, где до сих пор уровень вакцинации не достиг 80% – отстает Ривненщина.

"Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки", – подчеркнул Сергей Шкарлет.

Министр также сообщил, что с 25 октября на каникулах ученики 8 тысяч школ – по состоянию на 22 октября их было 5790.

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