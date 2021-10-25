Меньше 80% уже только в одной области: Шкарлет назвал обнадеживающие цифры по вакцинации учителей

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Уровень вакцинации среди сотрудников школ превысил 88%

Количество привитых от коронавируса сотрудников школ в Украине растет и уже достигла уровня 88,2%. Растут и темпы вакцинации.

Кроме того, осталась только одна область, где охват вакцинацией педагогов составляет менее 80%. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте МОН.

По данным на сегодня, 25 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 88,2% сотрудников школ. Это на 1,2% больше, чем по состоянию на 22 октября.

Судя по этим цифрам, темпы вакцинации педагогов снова немного выросли. Самый же большой скачок был в конце сентября. Вот как рос охват вакцинацией (минимум одна доза):

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  • 29 сентября – 69%;

  • 30 сентября – 78%;

  • 5 октября – 81%;

  • 7 октября – 83,3%;

  • 11 октября – 84%

  • 18 октября – 86%;

  • 22 октября – 87%;

  • 25 октября – 88,2%.

"Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом", – отметил глава МОН.

Министр назвал области, где охват вакцинацией педагогов является самым высоким. По меньшей мере одну дозу вакцины получили сотрудники школ:

  • Николаевской области – 98%;

  • Киевской области – 95,5%;

  • Харьковской области – 94,6%;

  • Донецкой области – 92,7%;

  • Хмельницкой области – 91,6%.

В Украине остался только один регион, где до сих пор уровень вакцинации не достиг 80%отстает Ривненщина.

"Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки", – подчеркнул Сергей Шкарлет.

Министр также сообщил, что с 25 октября на каникулах ученики 8 тысяч школ – по состоянию на 22 октября их было 5790.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Кабмин принял решение, что в "желтой" зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме только при условии наличия не менее чем в 80% сотрудников документов, которые бы подтверждали сделанную по меньшей мере одну прививку от коронавируса, перенесенную болезнь или наличие медицинских противопоказаний для вакцинации.

  • Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной, в том числе и педагоги. Исключение – только для тех, кому вакцинироваться противопоказано по состоянию здоровья. Приказ вступит в силу через месяц после обнародованияэто сделали 7 октября.

  • Сотрудников школ, которые не сделают прививку от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.