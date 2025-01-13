'Отвлекаться от домашних заданий – это нормально': психолог дала совет, как заинтересовать ребенка обучением

Родители, которые хотят, чтобы их дети были усердными учениками, не отвлекались от обучения и стали отличниками, должны помнить, что отвлекаться – это нормально. Взрослые также не всегда имеют ресурс неустанно работать и они тоже отвлекаются от работы.

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А для того чтобы мотивировать ребенка не отвлекаться, можно попытаться создать для нее визуальное расписание. Такой совет родителям дала психолог Василина Денисова.

"Отвлекаться от домашних заданий – это абсолютно окей. Так же взрослые люди тоже не всегда мотивированы работать и могут отвлекаться от своей работы. Если это первоклассник, то он в шоке от происходящего вокруг него, что у него появились домашние задания, куча одноклассников, учителя, 45 минут сидеть…Многие вещи смущают ребенка. Поэтому отвлекаться от домашних заданий – это нормально", – отметила эксперт.

Чтобы мотивировать ребенка не отвлекаться от домашних заданий, можно попытаться формировать визуальное расписание того, что школьник должен сделать.

"И при этом стоит мотивировать каждый раз, например: ты сделал? Это супер, ты молодец и что-то за это получишь", - добавила психолог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты озвучили 8 секретов отличников, которые могут пригодиться каждому из нас.

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