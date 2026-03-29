Паска, пасха или кулич: как сказать на украинском правильно

В Украине уже совсем скоро будут праздновать один из самых больших христианских праздников – Воскресение Христово. Ежегодно снова возникает языковой вопрос: как правильно называть сам праздник и его главные атрибуты на украинском.

OBOZ.UA рассказывает, когда правильно говорить "Великдень", когда – "паска", а от каких слов лучше отказаться. Речевые ошибки часто встречаются даже в повседневном обиходе, в медиа и на упаковках продуктов.

Как правильно называть праздник

В украинском языке правильное название этого великого христианского праздника – Великдень. Именно эта форма закреплена в словарях украинского языка. "Великдень" происходит от словосочетания "Великий день".

Существует также другое правильное название – Воскресение Христово. Как отмечал профессор Александр Пономарив, этот вариант употребляют не только священники. Его также можно услышать в торжественной речи и встретить в художественных произведениях.

Само слово "Пасха" в украинской языковой среде часто вызывает путаницу. В словаре Бориса Гринченко этой формы нет. В то же время в других словарях, отметил литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, слово "Пасха" зафиксировано, но оно связано прежде всего со значением "Пейсах" или "Песах" – иудейского праздника, что означает "переход" и связано с выходом евреев из Египта.

То есть называть христианский праздник Воскресения Христова словом "Пасха" в украинском языке не считается нормативным.

"Великдень" и "паска"

В некоторых регионах Украины Великдень в разговорной речи называют "Пасхой". Такой вариант достаточно распространен в живой речи, а также в украинской церковной традиции. Его можно встретить и в некоторых художественных текстах.

Однако здесь важно различать название праздника и название обрядового хлеба. В современной литературной норме "Великдень" – это праздник, а "паска" – это пасхальный хлеб.

Слова "кулич" в украинском языке нет. Это русское название пасхального хлеба, которое не соответствует украинской языковой норме.

Сыр или творог

В последние годы в украинской речи часто употребляют еще один русизм – "творог". Однако в украинском языке такого слова нет. Правильно говорить "сир" или "домашній сир".

Даже производители молочной продукции иногда используют ненормативные формы. Соответственно, словосочетание "творожная паска" тоже является неправильным. Вместо этого следует говорить "сирна паска".

Как правильно называть пасхальные яйца

Еще одна важная часть пасхальной лексики – названия праздничных яиц. Если яйца окрашены в один цвет, их правильно называть крашанками. Если же они имеют орнамент или роспись, тогда это писанки.

