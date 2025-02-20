Педагоги в Украине под микроскопом: образовательный эксперт на примере школьной сценки по ТЦК объяснил важный нюанс

Общество под микроскопом готово рассматривать любое действие или бездействие педагога и при первой возможности требует его распятия. Потому что за все происходящее на уроке несет ответственность учитель, а за все общешкольные мероприятия – директор.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал образовательный эксперт Владимир Онацкий. По его мнению, пример школьной сценки с ТЦК в Киеве, которая шокировала украинское общество несколько дней назад, показывает, что каждый школьный праздник нуждается в качественной подготовке, на которую порой просто не хватает ресурсов. Он считает, что было бы целесообразным, если бы к подготовке таких мероприятий приобщались еще социальные педагоги и практические психологи. Именно они должны проанализировать, как и что может отрицательно повлиять на детей.

"Староклассники – это активная молодежь, они видят и реагируют на происходящее в обществе и стремятся донести свое мнение до других. Однако у них еще недостаточно жизненного и социального опыта, который позволил бы им переосмыслить какие-то жизненные реалии и представить зрителям их приемлемую интерпретацию", – пишет Онацкий.

Поэтому, уточняет образовательный эксперт, кроме поддержки инициативы старшеклассников, важно помочь реализовать ее правильно. А для этого разработать сценарий совместно с учениками, обсудить все противоречия и найти лучшие варианты, которые обезопасят от неожиданностей, которые могут испортить не только настроение, но и жизнь.

Напомним, что речь идет об общеобразовательном школьном мероприятии, которое прошло в одной из столичных школ, где старшеклассники показали сценку с избиением "представителя ТЦК". Видео было опубликовано в социальных сетях. Делом уже занялась полиция. Также на инцидент отреагировал министр образования Оксен Лесной.

Как сообщал OBOZ.UA, директор заведения уже извинилась, уточнив, что она не знала, что запланирована такая сценка, хотя вины с себя не снимает. Педагог-организатор написала заявление на увольнение. Кроме того, с учениками будет проведена разъяснительная беседа.

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