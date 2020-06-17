Пенсия учителей или что не так с контрактом?
В Украине работают более 16% учителей пенсионного возраста. А в некоторых местностях этот показатель доходит до 30% (данные исследований Профсоюзов). И уже с 1 июля 2020 года, согласно новому Закону "О полном общем среднем образовании", все эти педагоги должны решить: оставить школу или перейти на контракт. Проект Прошколу – бесплатная консультация учителей – решили разобраться, что не так с этим нововведением.
Почему контракт – это не плохо?
Еще с февраля началась манипуляция информацией: "учителей-пенсионеров будут увольнять". С одной стороны, да – новый Закон говорит, что все бессрочные трудовые контракты с учителями пенсионного возраста должны прекратиться. А это значит – увольнение. Но при этом тот же Закон подчеркивает, что учителей, с их согласия, могут перевести на контракт сроком один год. В дальнейшем этот контракт могут продлить на три года и так может продолжаться до тех пор, пока учителю хватает здоровья работать в школе.
Что в этом хорошего?
Что за учителем остаются его должность, объем работы, квалификация, все выплаты, отпускные и оздоровительные
Зарплату учителю тоже не имеют права снизить – ведь его нагрузки и квалификация сохраняются
Учитель может дополнительно обсудить все надбавки, льготы, условия прекращения работы и другие детали в своем контракте. А менять его, как уже известно, можно через год, а потом – раз в три года, что тоже довольно удобно.
А что в этом плохого?
Что решение о работе по контракту принимает директор — и в его руках власть продлевать контракт с учителем или нет. А все мы понимаем, что это человеческий фактор и повлиять на решение руководителя учреждения крайне трудно.
К сожалению, директора пользуются новым Законом и заставляют учителей переходить на контракт даже в тех случаях, когда они не должны этого делать. Например, преподаватель получает льготную пенсию – по уходу за ребенком, или потерей кормильца, "чернобыльскую пенсию" – в таком случае он не должен переходить на контракт. Ведь условия для этого два и они просты: получать пенсию по возрасту и достичь пенсионного возраста. Директора же школ или не понимают деталей нового Закона, или просто пользуются им для личных интересов. Что противоречит нормам.
За май консультация учителей Прошколу получила более 60 вопросов о новых пенсионных контракта и каждый второй касался незаконных решений руководителей.
"Нам приказали всем подписать документы и поставили перед фактом, что мы будем уволены. Но это и прерывает стаж, и вообще выглядит как-то незаконно" – Татьяна, учитель-пенсионер районной школы
"Мы с коллегами еще пытаемся разобраться, как это все правильно оформлять и как поддержать наших учителей, ведь никто не хочет терять кадры" – Александр, директор гимназии
МОН прокомментировали новый Закон и напомнили руководителям школ, это не история об увольнении, а лишь шаг в сторону реформы образования:
"Образование нуждается в обновлении, как методическом и материально-техническом, так и кадровом. Однако нет никаких оснований полагать, что системе не нужны опытные работники".
Но есть проблема: контракт – не соответствует Закону
Юристы отмечают, новый Закон не согласовали с Кодексом Законов о Труде Украины. Проблема в том, что для увольнения учителей просто нет основания.
Что пишет сам Закон "О полном общем среднем образовании" – как можно уволить учителей-пенсионеров: "... Согласно пункту 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины". Но что же говорит этот Пункт 9 КЗоТ? Он отмечает увольнении на основаниях "предусмотренных другими законами". И налицо противоречие: каждый из законов ссылается на другой, но причин не называет. Другими словами – в самом тексте нового Закона "О среднем образовании" основания для увольнения не указаны. А сам Закон не может стать "основанием".
Кодекс Законов о Труде Украины является основным и имеет приоритет. А в нем нет ни слова о возможности подписать контракт вместо трудового договора. То есть новый Закон об образовании не может перечеркнуть существование трудовых договоров, действующих в соответствии с КЗоТ.
Что с этим делать? Внести соответствующие поправки в Закон и согласовать два документа между собой. Ведь пока – юридически у школы нет оснований уволить учителей пенсионного возраста без их согласия или причин, которые есть в том же КЗоТ.
Как будет проходить этот этап – время покажет, но сейчас школа переживает настоящую реформу: и карантин, и новый Закон внесли свои изменения. И это действительно может стать временем возможностей для страны. И если вдруг у вас возникают вопросы, пишите на info@proshkolu.com