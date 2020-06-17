Пенсия учителей или что не так с контрактом?

В Украине работают более 16% учителей пенсионного возраста. А в некоторых местностях этот показатель доходит до 30% (данные исследований Профсоюзов). И уже с 1 июля 2020 года, согласно новому Закону "О полном общем среднем образовании", все эти педагоги должны решить: оставить школу или перейти на контракт. Проект Прошколу – бесплатная консультация учителей – решили разобраться, что не так с этим нововведением.

Почему контракт – это не плохо?

Еще с февраля началась манипуляция информацией: "учителей-пенсионеров будут увольнять". С одной стороны, да – новый Закон говорит, что все бессрочные трудовые контракты с учителями пенсионного возраста должны прекратиться. А это значит – увольнение. Но при этом тот же Закон подчеркивает, что учителей, с их согласия, могут перевести на контракт сроком один год. В дальнейшем этот контракт могут продлить на три года и так может продолжаться до тех пор, пока учителю хватает здоровья работать в школе.

Что в этом хорошего?

Что за учителем остаются его должность, объем работы, квалификация, все выплаты, отпускные и оздоровительные

Зарплату учителю тоже не имеют права снизить – ведь его нагрузки и квалификация сохраняются

Учитель может дополнительно обсудить все надбавки, льготы, условия прекращения работы и другие детали в своем контракте. А менять его, как уже известно, можно через год, а потом – раз в три года, что тоже довольно удобно.

А что в этом плохого?

Что решение о работе по контракту принимает директор — и в его руках власть продлевать контракт с учителем или нет. А все мы понимаем, что это человеческий фактор и повлиять на решение руководителя учреждения крайне трудно.

К сожалению, директора пользуются новым Законом и заставляют учителей переходить на контракт даже в тех случаях, когда они не должны этого делать. Например, преподаватель получает льготную пенсию – по уходу за ребенком, или потерей кормильца, "чернобыльскую пенсию" – в таком случае он не должен переходить на контракт. Ведь условия для этого два и они просты: получать пенсию по возрасту и достичь пенсионного возраста. Директора же школ или не понимают деталей нового Закона, или просто пользуются им для личных интересов. Что противоречит нормам.

Юлия Бровинская - пенсия учителей Погляд

За май консультация учителей Прошколу получила более 60 вопросов о новых пенсионных контракта и каждый второй касался незаконных решений руководителей.

"Нам приказали всем подписать документы и поставили перед фактом, что мы будем уволены. Но это и прерывает стаж, и вообще выглядит как-то незаконно" – Татьяна, учитель-пенсионер районной школы

"Мы с коллегами еще пытаемся разобраться, как это все правильно оформлять и как поддержать наших учителей, ведь никто не хочет терять кадры" – Александр, директор гимназии

МОН прокомментировали новый Закон и напомнили руководителям школ, это не история об увольнении, а лишь шаг в сторону реформы образования:

"Образование нуждается в обновлении, как методическом и материально-техническом, так и кадровом. Однако нет никаких оснований полагать, что системе не нужны опытные работники".

Но есть проблема: контракт – не соответствует Закону

Юристы отмечают, новый Закон не согласовали с Кодексом Законов о Труде Украины. Проблема в том, что для увольнения учителей просто нет основания.

Что пишет сам Закон "О полном общем среднем образовании" – как можно уволить учителей-пенсионеров: "... Согласно пункту 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины". Но что же говорит этот Пункт 9 КЗоТ? Он отмечает увольнении на основаниях "предусмотренных другими законами". И налицо противоречие: каждый из законов ссылается на другой, но причин не называет. Другими словами – в самом тексте нового Закона "О среднем образовании" основания для увольнения не указаны. А сам Закон не может стать "основанием".

Юлия Бровинская - пенсия учителей Волынь Infa

Кодекс Законов о Труде Украины является основным и имеет приоритет. А в нем нет ни слова о возможности подписать контракт вместо трудового договора. То есть новый Закон об образовании не может перечеркнуть существование трудовых договоров, действующих в соответствии с КЗоТ.

Что с этим делать? Внести соответствующие поправки в Закон и согласовать два документа между собой. Ведь пока – юридически у школы нет оснований уволить учителей пенсионного возраста без их согласия или причин, которые есть в том же КЗоТ.

Как будет проходить этот этап – время покажет, но сейчас школа переживает настоящую реформу: и карантин, и новый Закон внесли свои изменения. И это действительно может стать временем возможностей для страны. И если вдруг у вас возникают вопросы, пишите на info@proshkolu.com