Передвиньте 1 спичку, чтобы получилось 2 квадрата: головоломка
Головоломки со спичками никогда не теряют популярности. Они кажутся простыми, но заставляют мыслить нестандартно. Чаще всего сложность заключается не в ограничениях, а в наших собственных представлениях о форме и правилах. Смотрите изображение ниже.
Одно движение может кардинально изменить результат, если посмотреть на задачу под другим углом. Именно такая ситуация и в этой головоломке – нужно лишь передвинуть одну спичку, чтобы образовались два квадрата.
Перед вами фигура, составленная из спичек.
Задание:
- Передвиньте только одну спичку.
- В результате должно получиться два квадрата.
- Квадраты не обязательно одинаковые по размеру.
Важно: не ломайте и не забирайте спички, разрешено только одно движение.
Решение
Решение заключается в изменении пропорций.
Передвиньте одну из спичек так, чтобы:
- образовался меньший квадрат внутри или рядом с большим,
- при этом большой квадрат сохранился или трансформировался, но не исчез.
Задания со спичками развивают пространственное мышление и тренируют внимательность к деталям.
