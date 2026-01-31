Передвиньте 1 спичку, чтобы получилось 2 квадрата: головоломка

Головоломки со спичками никогда не теряют популярности. Они кажутся простыми, но заставляют мыслить нестандартно. Чаще всего сложность заключается не в ограничениях, а в наших собственных представлениях о форме и правилах. Смотрите изображение ниже.

Одно движение может кардинально изменить результат, если посмотреть на задачу под другим углом. Именно такая ситуация и в этой головоломке – нужно лишь передвинуть одну спичку, чтобы образовались два квадрата.

Перед вами фигура, составленная из спичек.

Задание:

Передвиньте только одну спичку.

В результате должно получиться два квадрата.

Квадраты не обязательно одинаковые по размеру.

Важно: не ломайте и не забирайте спички, разрешено только одно движение.

Решение

Решение заключается в изменении пропорций.

Передвиньте одну из спичек так, чтобы:

образовался меньший квадрат внутри или рядом с большим,

при этом большой квадрат сохранился или трансформировался, но не исчез.

Задания со спичками развивают пространственное мышление и тренируют внимательность к деталям.

