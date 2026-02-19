Передвиньте 1 спичку: головоломка для сообразительных

Решение головоломок со спичками – это не просто забава, а настоящая тренировка для мозга, которая развивает пространственное мышление и гибкость ума. Но что если усложнить привычную задачу, выложив уравнения для нее не привычными арабскими, а римскими цифрами? Смотрите изображение ниже.

Именно такое уравнение предлагает вам исправить сегодня OBOZ.UA. Задачи с римскими цифрами в этом контексте добавляют игре дополнительный уровень абстракции. В отличие от арабских чисел, где каждая цифра имеет уникальную форму, римская система графически состоит из одинаковых элементов (палочек-спичек), что позволяет легко трансформировать одну цифру в другую.

Итак, перед нами уравнение І – ІІІ = ІІ. В более привычной записи оно имеет вид 1 – 3 = 2 и является очевидно неправильным. Вам нужно переложить лишь одну спичку, чтобы исправить его. Небольшая подсказка: для этого вам придется отказаться от стандартных шаблонов и подойти к заданию действительно креативно. Дайте себе достаточно времени, чтобы придумать решение для такой оригинальной головоломки.

Только если вы готовы и имеет свой вариант ответа, переходите к объяснению дальше.

А необычный трюк, который помогает решить эту головоломку, заключается в изменении мест частей уравнения. Просто перенесите одну горизонтально расположенную спичку, чтобы поменять местами знаки "минус" и "равно". В таком случае пример приобретет вид І = ІІІ – ІІ. Да, это несколько нетрадиционная запись, однако в таком случае все наконец сойдется.

