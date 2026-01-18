Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

Математика не всегда вызывает восторг, но логические головоломки имеют особую магию. Головоломки со спичками – один из самых простых способов проверить внимательность и сообразительность. Смотрите изображение ниже.

Такие задачи требуют нестандартного мышления. Поэтому передвиньте 2 спички, чтобы уравнение стало правильным.

Стоит изменить угол зрения – и все вдруг становится на свои места. Именно так работает эта простая, но коварная головоломка.

Перед вами уравнение, составленное из спичек:

4 × 9 = 46

Ваша задача – переместить только две спички, чтобы получить правильное математическое утверждение.

Запрещено убирать спички полностью или добавлять новые.

Разрешено только передвинуть две из них.

На первых минутах задача кажется элементарной. Но чем дольше смотрите, тем больше спички начинают "обманывать" зрение. Именно здесь и проверяется внимательность.

Решение

Чтобы сделать уравнение правильным, нужно:

передвинуть две спички так, чтобы цифра 4 превратилась в 5;

одновременно изменить 46 на 45.

В результате получаем:

5 × 9 = 45

В чем польза таких головоломок

Головоломки со спичками:

они тренируют внимательность к деталям;

развивают нестандартное мышление;

учат выходить за пределы шаблонных решений;

улучшают концентрацию и терпение;

подходят для любого возраста – от детей до взрослых.

