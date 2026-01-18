Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

Алина Милсент
Моя Школа
102
Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

Математика не всегда вызывает восторг, но логические головоломки имеют особую магию. Головоломки со спичками – один из самых простых способов проверить внимательность и сообразительность. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Такие задачи требуют нестандартного мышления. Поэтому передвиньте 2 спички, чтобы уравнение стало правильным.

Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

Стоит изменить угол зрения – и все вдруг становится на свои места. Именно так работает эта простая, но коварная головоломка.

Перед вами уравнение, составленное из спичек:

4 × 9 = 46

Ваша задача – переместить только две спички, чтобы получить правильное математическое утверждение.

  • Запрещено убирать спички полностью или добавлять новые.
  • Разрешено только передвинуть две из них.

На первых минутах задача кажется элементарной. Но чем дольше смотрите, тем больше спички начинают "обманывать" зрение. Именно здесь и проверяется внимательность.

Решение

Чтобы сделать уравнение правильным, нужно:

  • передвинуть две спички так, чтобы цифра 4 превратилась в 5;
  • одновременно изменить 46 на 45.

В результате получаем:

5 × 9 = 45

Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных

В чем польза таких головоломок

Головоломки со спичками:

  • они тренируют внимательность к деталям;
  • развивают нестандартное мышление;
  • учат выходить за пределы шаблонных решений;
  • улучшают концентрацию и терпение;
  • подходят для любого возраста – от детей до взрослых.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.