Передвиньте 2 спички: головоломка для самых умных
Математика не всегда вызывает восторг, но логические головоломки имеют особую магию. Головоломки со спичками – один из самых простых способов проверить внимательность и сообразительность. Смотрите изображение ниже.
Такие задачи требуют нестандартного мышления. Поэтому передвиньте 2 спички, чтобы уравнение стало правильным.
Стоит изменить угол зрения – и все вдруг становится на свои места. Именно так работает эта простая, но коварная головоломка.
Перед вами уравнение, составленное из спичек:
4 × 9 = 46
Ваша задача – переместить только две спички, чтобы получить правильное математическое утверждение.
- Запрещено убирать спички полностью или добавлять новые.
- Разрешено только передвинуть две из них.
На первых минутах задача кажется элементарной. Но чем дольше смотрите, тем больше спички начинают "обманывать" зрение. Именно здесь и проверяется внимательность.
Решение
Чтобы сделать уравнение правильным, нужно:
- передвинуть две спички так, чтобы цифра 4 превратилась в 5;
- одновременно изменить 46 на 45.
В результате получаем:
5 × 9 = 45
В чем польза таких головоломок
Головоломки со спичками:
- они тренируют внимательность к деталям;
- развивают нестандартное мышление;
- учат выходить за пределы шаблонных решений;
- улучшают концентрацию и терпение;
- подходят для любого возраста – от детей до взрослых.
