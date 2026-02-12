Передвиньте 2 спички: головоломка для сообразительных

Решение логических и математических головоломок помогает тренировать внимание, гибкость мышления и способность находить нестандартные решения. Такие задачи активизируют работу мозга и полезны как для детей, так и для взрослых. Именно поэтому головоломки со спичками остаются популярным способом интеллектуального досуга. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

На этот раз предлагается математическая задача, построенная на использовании римских цифр. На первый взгляд, уравнение выглядит простым, однако в таком виде оно является неправильным. Задача состоит в том, чтобы исправить ошибку, передвинув лишь две спички.

Условием головоломки является уравнение VII – II = II (7 – 2 = 2). Очевидно, что результат вычисления неправильный. Участнику нужно изменить расположение только двух спичек так, чтобы пример стал корректным.

Первый вариант решения

Он предусматривает трансформацию двух вертикальных спичек, которые образуют число II после знака минуса, в символ V. В результате получаем уравнение VII – V = II, то есть 7 – 5 = 2, что является правильным.

Второй вариант решения

Второе возможное решение заключается в изменении числа после знака равенства. Если из двух вертикальных спичек сложить символ V, пример приобретет вид VII – II = V, или 7 – 2 = 5.

Оба варианта соответствуют условиям задачи и демонстрируют, насколько по-разному можно подойти к одной задаче.

Тем временем OBOZ.UA предлагает головоломку со спичками, которую решить трудно для тех, кто делает это нечасто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.