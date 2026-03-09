Передвиньте 2 спички: хитрая головоломка

Разгадывание головоломок стимулирует ум и помогает мозгу искать выходы из проблем. На этот раз предлагается хитрая головоломка со спичками. Нужно исправить неправильное уравнение, сделав всего два перемещения. Смотрите изображение ниже.

Головоломка показывает, что даже простые задачи могут требовать нестандартного мышления и внимательности к деталям:

Задача выглядит так: 13+1=9. На первый взгляд, оно очевидно неправильное, но его можно превратить в правильное уравнение, если правильно передвинуть две спички.

Ответ на головоломку

Первый шаг заключается в том, чтобы забрать одну спичку со знака "+" и положить ее на цифру "1". В результате знак "+" превращается в "–", а цифра "1" становится "7".

Вторым шагом нужно переместить одну спичку с цифры "9". Ее переносят на другую сторону цифры, благодаря чему она превращается в 6.

В итоге неправильное уравнение становится правильным: 13 - 7 = 6.

