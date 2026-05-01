Передвиньте 2 спички: непростая головоломка

Нестандартное задание предлагает проверить способность мыслить нестандартно и работать с геометрическими формами цифр. Чтобы найти правильный ответ и понять логику преобразования числа 308, смотрите изображение ниже.

Задание следующее: из 308 нужно создать максимально возможное число перемещением всего двух спичек.

Решение головоломки

Перед вами число 308, выложенное из 18 спичек. Ваша цель – получить наибольшее значение, передвинув всего две спички.

Возьмите две горизонтальные спички с цифры 0 (верхнюю и нижнюю). После этого ноль превращается в две вертикальные линии, которые фактически образуют число 11. Переместите эти две спички в самый конец выражения, поставив их вертикально, чтобы образовать еще одну единицу.

Ответ на головоломку

В таких головоломках ключ к успеху часто заключается не в изменении самих цифр, а в увеличении разрядности числа.

Перемещением всего двух спичек начальное 308 превращается в максимальное для этого случая 31181.

