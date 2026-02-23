Передвиньте 3 спички: непростая головоломка

Решение головоломок со спичками – это отличный тренажер для развития пространственного воображения и гибкости мышления. Попробуйте взять сложную двумерную фигуру и всего тремя движениями кардинально трансформировать ее. Смотрите изображение ниже.

В задаче, которую предлагает вам сегодня OBOZ.UA, нужно поступить именно таким образом. Перед вами фигура из четырех квадратов. Вам нужно передвинуть три спички, чтобы квадратов стало три. При этом убирать спички нельзя – их нужно именно передвигать в пространстве.

Поскольку это задача нетривиальная, временных ограничений она не имеет. Попробуйте одновременно задействовать и логический анализ, и творческое видение объекта, ведь вам нужно в корне изменить его форму. Также можно помочь себе, физически выложив нужную фигуру из спичек и поработав с ней не только мысленно, но и на практике. Не сдавайтесь и не бросайте задачу, ведь каждая переложенная деталь будет приближать вас к моменту прорыва и триумфа.

Не читайте объяснения, пока не придумаете собственное решение для этой головоломки.

Итак, чтобы сделать из четырех квадратов, выложенных в форму 2х2, три, нужно "разобрать" два квадрата и переложить их так, чтобы исходная форма развернулась "змейкой". Уберите обе внешние спички в верхнем левом квадрате и нижнюю горизонтальную в нижнем правом. А затем сложите из них дополнительный квадрат на правом внешнем краю исходной фигуры. Получится буквальное воплощение выражения to think outside the box – мыслить "вне коробки", то есть нестандартно.

