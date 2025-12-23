Передвиньте две спички: головоломка, имеющая 2 ответа

Решение арифметических головоломок — это не только развлечение, но и эффективный способ тренировать мозг. Такие задачи развивают логическое мышление, внимательность и способность находить нестандартные решения. Регулярные интеллектуальные упражнения улучшают концентрацию и когнитивную гибкость. Смотрите изображение ниже.

Это классическая арифметическая головоломка с цифрами, составленными из спичек. Начальное уравнение выглядит так: 3 – 6 = 1, однако оно является математически неправильным.

Задача состоит в том, чтобы передвинуть только две спички. При этом нельзя добавлять новые элементы или убирать имеющиеся — только изменить их расположение. Головоломка имеет сразу два решения.

Ответ на головоломку

Первое возможное решение

В первом варианте решения изменения претерпевают обе цифры слева от знака "равно". Цифру 3 превращают в 6, переместив одну спичку. В то же время цифра 6 трансформируется в 5 путем перестановки еще одной спички. В результате получаем правильное уравнение: 6 – 5 = 1.

Второе возможное решение

Существует и альтернативный вариант ответа, который требует более нестандартного подхода. В этом случае цифру 6 меняют на 8, а цифру 1 превращают в –1, добавив минус. Таким образом уравнение приобретает вид: 7 – 8 = –1, что также является математически правильным.

Подобные задачи демонстрируют, насколько важно мыслить гибко и не ограничиваться одним очевидным вариантом. Именно это делает арифметические головоломки со спичками полезным инструментом для развития логики и сообразительности. Поэтому OBOZ.UA советует попробовать решить еще одну интересную головоломку со спичками.

