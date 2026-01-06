Передвиньте одну спичку, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Решение математических головоломок чрезвычайно полезно для мозга, поскольку это стимулирует логическое мышление и улучшает когнитивную гибкость. Такие упражнения помогают развивать пространственное воображение и способность находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Эта математическая головоломка предлагает исправить уравнение "3 + 3 = 8":

Задача для игрока состоит в том, чтобы сделать это математическое выражение правильным, изменив положение только одной спички.

Разгадывание головоломки

Первый способ решения задачи предусматривает трансформацию второй цифры в выражении. Чтобы получить правильное равенство 3 + 5 = 8, необходимо взять одну спичку из правой верхней части второй тройки и переставить ее в верхнюю левую позицию.

Благодаря такой манипуляции цифра "3" превращается в "5", что мгновенно делает уравнение математически точным.

Второй вариант решения основывается на аналогичном принципе, но применяется к первому слагаемому. В этом случае игрок перемещает спичку в первой цифре "3", так же перенося ее из правого верхнего угла в левый верхний.

В результате получается равенство 5 + 3 = 8, которое также является абсолютно верным и соответствует всем условиям задачи.

Это упражнение наглядно демонстрирует, как минимальные изменения могут полностью исправить ошибочную систему.

Такие задачи остаются одним из самых популярных методов быстрой проверки внимательности и математической логики. Поэтому OBOZ.UA предлагает еще одно интересное математическое задание.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.