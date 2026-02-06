Передвиньте спичку: быстрая головоломка для самых умных

Решение головоломок тренирует внимание, критическое мышление и умение находить нестандартные решения. Такие задачи также полезны для поддержания активности мозга и скорости мышления. Именно поэтому простые на вид загадки со спичками остаются популярными среди людей всех возрастов. Смотрите изображения ниже.

Математическая головоломка со спичками

Это головоломка с использованием римских цифр, выложенных спичками. Начальное условие выглядит так: III – I = III (3 – 1 = 3), что очевидно является неправильным.

Задача состоит в том, чтобы передвинуть только одну спичку и сделать уравнение правильным, не добавляя никаких новых элементов. На первый взгляд кажется, что исправить ошибку почти невозможно, однако решение значительно проще, чем может показаться.

Правильный ход таков: одну спичку забирают из первого числа III, превращая его в II. Вынутую спичку добавляют к знаку "минус", меняя его на "плюс".

Ответ на головоломку

В результате получаем: II + I = III (2 + 1 = 3), что является абсолютно правильным уравнением.

Такая головоломка наглядно показывает, как одно небольшое движение может кардинально изменить результат – и при этом заставить мозг работать активнее. OBOZ.UA предлагает попробовать решить похожую задачу, но она будет сложнее.

