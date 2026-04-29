Передвиньте спичку: хитрая головоломка для самых умных

Предлагаем вам испытать свою смекалку с помощью популярного интеллектуального задания на логику и внимательность. Эта головоломка требует концентрации и собранности. Чтобы найти правильное решение этой цифровой задачи, смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

На рисунке представлено неверное уравнение: 9 + 2 = 5 + 1. Вся конструкция состоит из спичек, и ваша цель – переместить только одну из них в новое положение, чтобы математическое выражение стало правильным. Это требует не только знания арифметики, но и способности видеть нестандартные трансформации цифр.

Правильный ответ

Если задача оказалась слишком сложной, вот пошаговое объяснение решения:

Необходимо взять одну спичку с цифры 9 (правый верхний вертикальный элемент), после чего она превратится в цифру 5. Эту спичку следует перенести к цифре 5, стоящей после знака равенства, и доставить ее в левую нижнюю часть, чтобы образовалась цифра 6.

Таким образом, вы получите истинное равенство: 5 + 2 = 6 + 1. Обе части уравнения теперь равны семи, что и является правильным результатом.

