Передвиньте только одну спичку: головоломка для самых сообразительных

Головоломки со спичками являются классическим способом проверить вашу способность к нестандартному мышлению и быстрому логическому анализу. Они требуют не только внимания к деталям, но и готовности нарушить привычные математические рамки, чтобы найти правильное решение. Смотрите фото ниже, если готовы к заданию.

Перед вами неправильное уравнение, составленное из спичек: 75 - 0 = -15

Ваша задача: передвинуть только одну спичку так, чтобы это уравнение стало логически и математически правильным.

Какую спичку нужно переместить? Тщательно проанализируйте все цифры и знаки в уравнении. Обратите внимание, что для достижения истины вам нужно не просто переставить цифры, но и, возможно, изменить знак.

Вам удалось найти решение? Если нет, не волнуйтесь, ответ находится ниже.

Ответ на головоломку

Чтобы изменить уравнение и сделать его правильным, нужно переместить одну спичку следующим образом:

Переместите верхнюю спичку с цифры 7 в левой части уравнения. Благодаря этому цифра 7 превращается в цифру 1.

Перемещенную спичку присоедините к знаку минус (-) перед числом 15 в правой части уравнения.

Знак минус (-) превращается в знак плюс (+). Таким образом, вы получаете абсолютно правильное уравнение:15 - 0 = +15.

