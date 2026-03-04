Передвиньте только одну спичку: головоломка для самых умных

Решение логических головоломок – это не только интересный досуг, но и отличный тренажер для мозга, который развивает сообразительность и пространственное воображение. Сегодня предлагается испытать свой IQ с помощью классической задачи со спичками, на решение которой профессионалы тратят не более 13 секунд. Смотрите изображение ниже.

Исходное условие задачи достаточно простое: на плоскости с помощью десяти спичек выложены три одинаковых квадрата, расположенных в один горизонтальный ряд.

Ваша цель состоит в том, чтобы, манипулируя лишь одним элементом, кардинально изменить геометрическую композицию. Вместо трех квадратов вы должны получить ровно пять прямоугольников разного размера.

Чтобы справиться с этим вызовом, необходимо мыслить логически и выйти за пределы привычного восприятия фигур. Ключ к успеху кроется не в создании новых обособленных объектов, а в изменении структуры уже имеющихся рядов. Попробуйте сосредоточиться на вертикальных линиях конструкции, ведь именно они формируют границы между секциями.

Правильный ответ требует минимального, но точного действия: необходимо взять первую вертикальную спичку из крайнего левого квадрата и переместить ее в крайний правый квадрат. Эту спичку следует разместить вертикально рядом с последней спичкой конструкции, сместив ее немного ближе к центру последней фигуры. В результате такой манипуляции исходная структура трансформируется, образуя новые визуальные границы.

После перемещения вы сможете насчитать ровно пять прямоугольников: три малых секции, одну среднюю, объединяющую две части, и одну большую общую фигуру. Как показано на схеме, прямоугольниками становятся области ACGF, CDGH, DEHJ, а также более широкие ADFH и общий AEFJ.

Такие задания помогают поддерживать гибкость ума, обучая нас находить нестандартные выходы из ограниченных условий. OBOZ.UA поэтому и предлагает не останавливаться на этой головоломке, а попробовать еще одну, не менее сложную.

