Передвиньте только одну спичку: интересная головоломка

Как можно одновременно потренировать гибкость мышления, пространственное воображение и способность находить нестандартные решения? Конечно, с помощью головоломок со спичками, где нужно неправильное уравнение превратить в правильное. Смотрите фото ниже.

Видео дня

Именно такую задачу предлагает сегодня своим читателям OBOZ.UA. Вам нужно внимательно посмотреть на пример и догадаться, как передвинуть всего одну спичку, чтобы неправильное уравнение стало правильным.

Итак, перед нами вот такое уравнение 8 – 3 = 3. Даже первоклассник легко посчитает, что оно не сходится. Хорошо подумайте, как передвинуть одну спичку, чтобы это исправить. Подсказка: передвигать нужно спички, из которых сформированы цифры.

Для решения этой задачи понадобится пространственное мышление, логика и умение оперировать визуальными образами. Ведь ваша задача – догадаться, какую цифру нужно трансформировать для получения правильного ответа. Дайте себе время подумать над вариантами, выберите тот, который кажется вам наиболее удачным и переходите к объяснению ниже.

Итак, чтобы части этого уравнения сошлись, нужно тройку после знака "минус" заменить на пятерку. Тогда пример приобретет такой вид: 8 – 5 = 3. И этого действительно можно достичь, передвинув в цифре 3 верхнюю вертикальную спичку из правой части в левую.

Хотите попробовать себя в подобных задачках еще? Ранее OBOZ.UA публиковал похожую, где нужно было добавить две спички, чтобы получить правильный ответ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.