Передвиньте три спички: головоломка для самых умных

Головоломки со спичками получили бешеную популярность прежде всего благодаря своей доступности и наглядности. Условия таких задач обычно просты и понятны, но для их решения нужно отбросить стандартные шаблоны мышления. Смотрите фото ниже.

Именно такую непростую головоломку предлагает своим читателям OBOZ.UA. Задание кажется знакомым – передвиньте три спички, чтобы исправить уравнение. Но само уравнение имеет странный вид: 4 – 3 =. Чтобы справиться с ним, придется хорошенько поразмыслить. Поэтому эта задача не имеет временного ограничения – думайте над решением столько, сколько вам нужно.

Пользу таких упражнений для мозга трудно переоценить, ведь они являются классическим тренажером для развития нестандартного мышления. Головоломки со спичками заставляют работать пространственное воображение и логику одновременно. Так и в этом задании – вам придется прокрутить в голове немало вариантов, прежде чем вы поймете, как такое странное уравнение привести к балансу.

Далее идет объяснение, не переходите к нему, пока не придумаете собственное решение этой задачи.

Итак, от похожих задач эту головоломку отличает отсутствие цифры за знаком "равно". В этом кроется и камень преткновения, и подсказка к решению этой задачи. На самом деле здесь не нужно вычислять правильное решение. Чтобы исправить это уравнение, ему нужно придать вид 3 = 3. Для этого разбираем имеющийся знак "равно". Одну спичку добавляем к знаку "минус", чтобы его превратить в "равно", а другим помогаем пересобрать из четверки тройку.

