Переложите всего одну спичку: хитрая головоломка

Хотя эта головоломка на первый взгляд кажется математической, на самом деле она направлена в первую очередь на развитие пространственного мышления. Перед вам математическое уравнение, в котором дан неправильный ответ. Ваша задача – передвинуть всего одну спичку, чтобы сделать его правильным. Смотрите фото ниже.

Итак, уравнение, с которым мы имеем дело в этой задаче, имеет такой вид: 14 + 2 = 19. Даже первоклассник легко посчитает, что такое решение является неправильным. Исправить эту ошибку и сделать ответ правильным можно, переставив одну спичку. Для этого нужно не так умение считать, как пространственное мышление.

Внимательно посмотрите на изображение. Подумайте о правильном решении. Покрутите в воображении разные варианты. Возможно, соберите этот пример из спичек на своем столе и попередвигайте их вручную. Готовы дать ответ? Подсказку смотрите ниже.

Конечно, правильным ответом на это уравнение является 16. Чтобы сделать ее из цифры 19, собранной из спичек, нужно перенести вертикальную спичку из верхней половины соответствующей фигуры вниз.

